雙雄比高下 3組選情都很拚

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中國時報
／台東報導

年底選戰如火如荼開打，台東縣議員第5、9及14選區全都是兩雄相爭，選舉情況相當緊繃，參選人馬不停蹄在選區內拜票，極力爭取選民支持，雖然都各具信心但究竟是否能夠勝選，卻是個個沒把握。

台東縣議員第5選舉區包含太麻里、金峰、達仁及大武鄉應選1席，現任議員翁麗吟挑戰連任遇強敵，對決轉換跑道的現任太麻里鄉長程正俊，兩人都具有深厚民意基礎，翁麗吟丈夫李錦慧擔任多屆縣議員，還曾擔任台東縣議會議長，多年前因挺吳俊立遭國民黨開除黨籍，後來交棒給妻子翁麗吟，翁麗吟身段柔軟，臉上掛滿笑容，在地方上頗具人緣。

翁麗吟這次則面對強敵現任太麻里鄉長程正俊，程正俊因鄉長任期屆滿轉換跑道登記參選縣議員，程正俊則從基層代表出身，擔任過太麻里鄉代會主席，在地方民意基礎深厚，程正俊以無黨籍身分參選，來勢洶洶，地方人士評估目前翁、程兩人呈現55波，誰能勝選結果難料。

台東縣議員第9選區包含太麻里、金峰、達仁及大武鄉之平地原住民，尤忠正是現任議員這次挑戰連任，遭到前大武鄉長吳仲民挑戰，尤忠正掌握現任優勢又是國民黨提名，勝選機會較大。

另外在第14選區，金峰鄉及太麻里鄉、台東市、綠島鄉之山地原住民，共2人登記參選，現任國民黨籍議員章正輝及無黨籍胡莉亞，胡莉亞是族語教師，章正輝則曾擔任過金峰鄉鄉長，也是現任台東縣議會國民黨團副書記長，政治資歷豐富，較有機會勝選。

(中國時報)

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