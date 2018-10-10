宜市長藍綠對決 軍公教是關鍵

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭市是宜蘭縣的「大房」，也是公教人員票源大本營，此次國民黨推出警界退休的張森霖挑戰尋求連任的江聰淵（民），如能獲得公教人員的全力支持，並搭著縣長參選人林姿妙的聲勢，藍營想要重掌宜蘭市執政權，並非不可能。

民進黨籍的江聰淵，4年前與代表國民黨出戰的前縣長呂國華二哥呂金宏、以及同為從縣議員轉戰宜蘭市長、前法務部長陳定南參事，以無黨籍參選的賴瑞鼎，在三足鼎立的戰局中拿下勝選，上任後積極任事、廣結善緣，不僅政績表現亮眼，人脈更遍及藍綠系統，是紮紮實實的政通人和。

此次江聰淵原本已展現出要角逐宜蘭縣長的政治高度，但最後決定回守宜蘭市，而他的公開行程身邊總會站著藍、綠民代參選人想沾其政治光環，政治魅力令人刮目相看，一般認為將可輕鬆過關。

國民黨推出的張森霖也有其優勢，除了整個政治氛圍對綠營極不友善，相對有利藍營的參選人，宜蘭市是軍公教的票倉，對於從警界退休的張森霖而言更具加分作用，如能再有效搭上縣長參選人林姿妙的聲勢，拿下勝選也不無可能。

但問題在於，張森霖的個人特質並不明顯，少了政治魅力，且起步較慢，知名度至今尚未完全打開，選民對他仍有一層陌生感，能否在有限的時間內突破格局，將是選戰成敗的重要關鍵。

(中國時報)

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