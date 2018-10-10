嘉縣第5選區5搶3 票票關鍵

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣議員第5選區應選3席，共有5人登記，除3名現任議員尋求連任外，上屆敗北的前議員翁聰賢再次投入選戰，另布袋鎮民代表李志榮也加入戰局，重演4年前戰況激烈情勢，其中李志榮首次參選議員，「骨力」服務獲得不少民眾肯定，讓對手備感威脅，尤其該選區得票數差距不大，藍綠版塊牽動不易下，參選人早已喊出票票是關鍵。

第5選區橫跨義竹鄉和布袋鎮，因布袋鎮長同額競選，鎮民代表競爭不算激烈，布袋整體選情顯得冷清，加上義竹公民數又比布袋少6、7000票，如選情不夠熱，一旦衝擊到投票意願，恐波及議員局，所以就算被列入安全名單的參選人，都不敢輕敵，還形容今年議員選舉是焦土戰。

民進黨在第5選區提名蔡瑋傑和翁聰賢，國民黨提名蔡信典，黃金茂此次無黨籍參選，但泛藍色彩毋庸置疑，在布袋過溝有地緣性的李志榮無黨籍，不過色彩偏綠，讓民進黨兩位參選人有所顧慮，外界評估李志榮會拉到蔡瑋傑、翁聰賢部分選票。

由於民進黨嘉義縣長參選人翁章梁本身就是義竹人，政壇預期將影響當地人的投票意願，對綠營參選人有加分，只是義竹多年來都是紅派、黑派傳統派系牽制選票，翁章梁能產生多大效應？尚難看出端倪，雖說基層選舉多半是母雞帶小雞，第5選區議員與縣長投票行為脫勾不無可能。

(中國時報)

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