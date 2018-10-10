選將搶票花招百出 第三勢力來勢洶洶

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中國時報
／台北報導

北市松山、信義選區長年來多為國、民兩黨瓜分，不過今年第三勢力輩出，總計22人角逐10名議員寶座，參選人各出奇招搶選票，如「呱吉」邱威傑開直播與網友搏感情，綠營老將許淑華則以藝文活動取代造勢大會，力求突出重圍擄獲選民的心。

松山、信義選區第三勢力蠢蠢欲動，包含親民黨洪士奇、時代力量發言人吳崢、代表社民黨出征的護樹大將「游藝」等人參戰。

不同於傳統選戰模式，松信區參選人花招百出，徐巧芯在Coworking Space設立競選總部，和各領域創業者共用辦公室接地氣。

打著柯家軍名號的醫師洪士奇則推出保險套、環保吸管等選舉小物，深受不少年輕族群喜愛。

面對第三勢力來勢洶洶，現任議員許淑華表示，十分樂見越來越多人願意投身政治，共同為北市盡一分心力，新媒體是很好的宣傳方式，這部分對於平時需會勘、開會的現任議員來說確實比較需要克服，也多少受到壓力，但相信民眾會檢視實際問政表現，做出最後的決定。

地方人士表示，這次不少第三勢力仰賴柯文哲的光環參選，但其實柯粉的票不一定能分散到這麼多參選人身上，甚至可能高票落選，要想爭取選民支持，還是要勤跑基層、自立自強，避免網路萬人響應、一人到場的窘境發生。

(中國時報)

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