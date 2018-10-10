楊文科及鄭朝方拜票 徐欣瑩推政見影片

2018年10月10日 04:11 中國時報 莊旻靜／竹縣報導

國民黨新竹縣長參選人楊文科前往北埔鄉南埔村，與參選北埔鄉長的莊明增，交流對於農村產業的想法；民進黨新竹縣長參選人鄭朝方9日前往湖口市場拜票，談及對湖口的規畫；民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩則發布影片，也提出打造安全家園的政見。

莊明增為現任南埔村長，與楊文科一起參拜當地著名的石爺，石爺祭為在地知名特色活動，南埔社區也獲得金牌農村選拔首獎，打響在地知名度。楊文科說，他的競選政見規畫浪漫台3線地方創生，南埔具園多元特色，適合推廣客家傳統文化，帶動農村發展。

楊文科以石爺的平安符、公仔為例，可推出專屬網站或臉書，還能由慶典推廣，帶動文創商機，另外強化農村APP語音導覽，結合行銷步道等，使農村添上休閒產業生機。

徐欣瑩9日推出政績影片「107盞路燈守護回家的路」，有多名沙坑村民入鏡，顧過去因缺乏路燈，常因視線不佳而提心吊膽，向當時擔任立委的徐欣瑩反映，徐欣瑩因此爭取，在當地加裝107盞路燈。徐欣瑩針對婦幼安全提出相關政見，包含打造婦女通勤、運動環境，增加照明以及夜間乘車婦女專用空間，還有增設公共區域「馬上求救鈕」，加強推動社去巡守隊等，打造安全家園。

鄭朝方前往湖口市場掃街，有攤商送上菜頭、大蒜，預祝高票當選，鄭朝方也說，湖口鄉1/3都是軍方用地，未來若上任，將與中央協調，盤點閒置空間，開放給縣民。鄭朝方也說，未來會在軍公教勞等族群的福利政見，做到一視同仁，並在湖口打造青年創業基地，以地方創生理念，讓湖口鄉成為青年與銀髮族共創榮景的地區。

(中國時報)