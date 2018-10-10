藍軍集結 饒成立公教退休後援會

2018年10月10日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴9日舉行公教、軍、警、消退休人員後援會成立大會，現場旗海飛揚，藍軍士氣大振；前國民黨主席洪秀柱怒批台北國慶活動現場標題寫「台灣共好」，台語諧音「台灣共和」，是否暗示台灣國準備要成立？她說，民眾要顧好肚子，就要用選票讓國民黨贏回藍天。

公教、軍、警、消退休人員後援會成立大會，有600多名退休人員參加，前國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會會長劉盛良到場力挺。

洪秀柱說，公教、軍、警、消原是社會安定的基礎，但是在民進黨執政下卻製造世代對抗、社會的仇恨，因為惡法讓社會不安，為了顧肚子，一定要用選票選出理想的政治人物。

國民黨副主席郝龍斌說，軍公教警消是國家最重要的支柱，2018年要用選票支持饒慶鈴，只要2018勝利，2020年國民黨就有機會為大家討回公道、恢復權益。

饒慶鈴說，年金改革傷透了軍公教警消人員的心，面對執政黨的惡法不斷像是一例一休、年金改革、國土法、山坡地回饋金，她都提出最嚴正的抗議，她重申，面對民進黨接下來的抹黑、抹紅手段，都希望大家不要輕信謠言，唯有團結勝選，才能造福台灣。

另一方面，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪則忙裡偷閒，與妻子到新住民阮氏惠紅開的越南素食館用餐，他說，未來若擔任縣長，會組成新住民諮詢委員會，提供新住民相關協助，成立新住民獎學金，幫助新住民子女就學，鄉鎮市成立關懷據點，協助新住民在培力就業、家庭適應等。

(中國時報)