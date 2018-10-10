重懲東南碱業 宜縣祭停工令

2018年10月10日 04:11 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府今年7月初裁罰東南碱業242萬元之後，宜蘭代理縣長陳金德9日上午縣府召開縣務會議時表示，經過環保局持續追蹤，確定對東南碱業氯化鈣、鉀肥製程對環境造成汙染的問題，縣府將予以罰款400萬元；此外，東南碱業的「硫酸鉀反應槽以下製程」並未合法申請，指示縣府環保局立即對東南碱業下達停工令。

陳金德籲全面停業

陳金德9日表示，經過縣府環保局持續追蹤稽查，確定東南碱業的硫酸鉀（鉀肥）製程，從反應槽以下製程全部未經合法申請，已符合違法情節重大事由，決定依《空汙法》規定，由環保局簽核之後，立即將停工令送達東南碱業，這也是宜蘭縣內遭縣府勒令停工的第一家上市公司。

因東南碱業的鉀肥製程還牽涉到另一個副產品「氯化鈣」的生產，一旦鉀肥停止生產，就沒有鹽酸的原料可生產氯化鈣，因此縣政府此次的處分，形同讓東南碱業全廠停工，陳金德也再次呼籲東南碱業，要慎重考慮停止蘇澳廠的一切操作，並嚴肅評估全面停業。

對縣府稽查結果，東南碱業也在8日提出陳述意見，主要內容除自認並未對環境造成汙染，另認為硫酸鉀製程有申請許可，且包括了所有的生產設備；但縣府環保局認為，依《空汙法》24條規定，業者應依照核准的申請許可證內容操作，但東南碱業鉀肥反應槽之後的汙染源設備都沒有在許可證範圍內，因此東南碱業陳述理由並不足採。

東碱將提異動申請

東碱公司傍晚發布新聞稿表示，此次遭勒令停工，停工產品占營收約5成，將以最快速度對設置許可證及操作許可證依縣府要求規定，提出異動申請，同時也期待縣府能以最快速度予以審核。

(中國時報)