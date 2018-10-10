《板根》看盡板橋古往今來

2018年10月10日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

創意文教基金會董事長、板橋農會理事長廖裕德是土生土長的板橋人，因為熱愛板橋這塊土地，他贊助拍攝《板根》紀錄片，用影片介紹板橋過去至今的風華歷史，9日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦首映會，希望透過影片帶領民眾一同發掘、認識最真實的板橋。

8旬耆老曹盛浴等觀影

昨天的首映會，廖裕德邀請了80多歲的板橋耆老曹盛浴，以及多位里長觀影，回憶板橋往昔，一同見證時代故事。他表示，與板橋相關的歷史文化紀錄多半都是文字，往往被束之高閣、乏人問津，他希望能把這些珍貴的資料，透過影像留存下來，完成這部紀錄片，可以讓更多人認識板橋，非常令人高興和感動。

《板根》紀錄片導演陳志漢表示，他在2015年受創意文教基金會董事長廖裕德的邀請，拍攝有關「板橋」的紀錄片，之後便完成了《給板橋的十張畫》紀錄片；沒想到，廖董事長看完後認為，一部片還不夠完整呈現板橋，所以又請他再拍一部，也就是這部《板根》。

片長52分鐘 30景點入鏡

陳志漢說，板橋故事非常多，這部《板根》只能呈現一小部分，未來希望再拍一部有關板橋鄉野傳奇的片子，拼湊出板橋的新風貌。

《板根》片長52分鐘，陳志漢實地走訪板橋30多處歷史景點，從林本源園邸、慈惠宮、接雲寺、迪毅堂、大觀書社、到板橋農會、435藝文特區，甚至已不復見的舊火車站、板橋戲院等，都在影片中一一重現。

廖裕德表示，這部紀錄片深入板橋古今去探險、解密，過程非常引人入勝，希望透過影片讓更多民眾更了解板橋、愛上板橋。

(中國時報)