全台首創 桃市攜手水利會蓋社宅

桃園和水利會合作蓋社會住宅，市長鄭文燦（左）9日和石門農田水利會長呂芳堅（右）簽署合作意向書。（蔡依珍攝）

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中國時報
蔡依珍／桃園報導

桃園創全台之先，和水利會合作蓋社會住宅，市長鄭文燦9日和石門農田水利會長呂芳堅簽署合作意向書，宣布2021年底前會在中壢過嶺重劃區完成約80戶社會住宅，採市府包租代管，未來也會持續開發更多民間參與興建方式的社會住宅模式。

80戶 市府包租包管

鄭文燦說，石門農田水利會以公益法人身分，提供中壢過嶺地區閒置土地興建社宅，不僅是全國首創，也是重要里程碑，也證明石門農田水利會在資產管理上走在領先地位，未來也將盤點更多基地、持續合作，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵其他公益法人跟進，共同參與興辦社宅。

桃園市住宅發展處長莊敬權說，合作模式將採水利會「自地自建」，基地坐落於中壢過嶺重劃區，面積約1953平方公尺，地處中壢、楊梅、新屋、觀音4行政區交界，周邊有中平國小、過嶺國中及中央大學，還有公園、美式大賣場，以及預計2019年完工的中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心，離桃園高鐵站更只有11分鐘車程，5分鐘可到中壢新屋交流道，南來北往都很便捷，預計提供80戶社會住宅，3成保留給弱勢、7成給一般戶，同樣採3年1約，市府保障水利會8成租金，差額由市府補貼。

3成留弱勢 3年1約

呂芳堅指出，中壢區過嶺重劃區土地約值1.5億元，將斥資2.6億元建社宅，他直言定存利息每年約200餘萬元，但收租就有600多萬元收入，可享地價稅優惠，多角化經營能為會員帶來更多福利，將持續盤點釋出更多土地。

(中國時報)

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