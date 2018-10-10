永康砲校遷關廟 帶動區域發展

台南市永康砲校遷建計畫，最重要的陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築等工程9日動土。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

地方爭取多時的永康砲校遷建計畫，最重要的陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築及公共工程新建，9日動土，預計2022年底完工，未來，砲校從永康遷至關廟，將雙雙帶動永康、關廟2區域的發展與繁榮。

軍方就近演訓 戰備更精實

陸軍砲兵訓練指揮部（原名陸軍砲兵飛彈學校）坐落於台南市永康區，考量陸軍砲兵訓練指揮部與實彈訓練場地虎山靶場相距甚遠，往來不便，同時配合市府設立永康「創意設計園區」規畫，選定關廟湯山營區為新校址。

工務局指出，砲校遷建與開發案由市政府代辦，因金額龐大，採「分期分區、代拆代建、先建後遷」的原則執行，採5大工區陸續施作。工務局長蘇金安表示，2012年通過原遷建案，約68億元，後續擴充，將再投入11.28億元。

原址轉型創意園區 創4贏

代理市長李孟諺說，營區完工後可望為地方帶來繁榮，且軍方就近操課、演訓，戰備更精實，原砲校則成為未來永康行政中心，轉型創意設計園區，釋出綠地闢為公園，同時，配合鐵路地下化確定延伸到新市，將會增設大橋站，提升交通、生活設施便利，創造4贏局面。

陸軍砲兵訓練指揮部指揮官程詣証表示，感謝市府協助砲校遷建與開發案執行，完工後對國軍訓練以及地方發展，將有非常大的助益，同時也能達成培養高素質人力的目標，進而打造小而精、小而巧的國力。

(中國時報)

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