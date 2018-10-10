創意野餐 粄條變身壽司披薩

2018年10月10日 04:12 中國時報 林和生／屏東報導

集合客家粄條、台式粿仔及越南河粉碰撞出的屏東粄條文化節，13日起一連2天在屏東公園盛大登場，現場將以野餐派對形式行銷粄條料理，20家在地業者也發揮創意，將傳統口味融入異國烹調，給了庶民美食不同以往的美味想像。

台式越式 交織融合

屏東縣長潘孟安指出，粄條及粿仔同屬庶民小吃，陪伴不少民眾成長過程，也是大家為生活奔波後得以溫飽的重要美食，若加上屏東不少越籍新移民帶來的越南河粉，3種類型相似的 米食料理，近幾年已在屏東碰撞出燦爛火花。

9日的行前宣傳活動上，由10家粄食業者端出研發的粄條創意料理走秀上菜，包括泰式涼拌粄條、韓式炒粄條、粄條壽司、客家披薩、黃金泡菜粄條等，每道料理都令人垂涎三尺，展現店家創意發想。

虹彩造型 義式風情

知名歐風料理餐廳業者以義大利千層麵作為發想，將義大利麵皮改由粄條取代，以古法熬煮的肉醬醬汁，搭配客家香菜、梅干菜入味，帶出客家料理的新風味；還有用紫心地瓜、甜菜根、蝶豆花等色彩鮮豔的天然色素，為粄條堆疊出虹彩福層，不僅美味又吸睛。

潘孟安強調，今年粄條文化節將在地傳統美食及庶民米食文化重新包裝，添加不同的異國創意元素，巧妙融入客家文化與屏東在地食材，期盼讓「庶民美食產業化、提升產業競爭力」，也藉此帶動縣內觀光商機。

(中國時報)