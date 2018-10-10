柯文哲嗆 當政治打手很低級

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中國時報
陳燕珩／台北報導

《屠殺》作者葛特曼指控台北市長柯文哲是器官移植「中間人」角色，更稱柯是騙子，為選戰掀起波瀾，葛特曼離台前，不忘奉勸台灣年輕人別把政治人物當英雄；柯文哲9日聽聞火力全開，反嗆葛特曼不要當政治打手，尤其當別人選戰的政治打手，「更低級！」

柯文哲時隔4年再捲入器官移植爭議，但近期民調不降反升，順勢拉開與藍綠參選人丁守中、姚文智的差距，昨被問及是否跟葛特曼事件有關？柯直言，他不曉得，但台灣社會還是要愈來愈正常，從過去興票案、宇昌案、MG149到葛特曼案，國家應該要進步。

柯強調，不能每次到選舉就搞這套，有時他很生氣，會罵「垃圾不分藍綠」，但罵完以後，台灣社會仍要往前進步，這也是他給自己的期許，若這次選舉方式還能成功，應該有助於整體台灣政治文化進步。

葛特曼日前離台前，對於柯文哲堅持提告表示尊重，但也強調自己對調查有信心，絕不會向柯道歉，還奉勸台灣年輕人，別把政治人物當成英雄崇拜。昨柯文哲聽聞餘怒未消，反嗆葛特曼別當政治打手，「而且還是別人選戰的政治打手，更低級。」

針對姚文智陣營質疑柯民調走升，是特定勢力在操作「棄丁保柯」，柯文哲無奈說，有時別人講自己，他不高興會回嘴，但選舉到目前為止，他從沒有主動去講別人，台灣只需要解決問題的人，不需要解釋問題的人，像他每天仍一早開會處理市政，事情都做不完了，哪有時間口水戰。

(中國時報)

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