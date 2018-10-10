永和現任4搶3 藍綠對決

國民黨新北市議員陳鴻源、連斐璠和市長參選人侯友宜成立聯合競選總部當天，國民黨主席吳敦義到場授旗。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

新北市第六選區（永和區）議員今年受到人口數減少影響，應選從4席降為3席，往年都還有新黨、人民陣線等角逐，今年僅有現任4人登記參選、藍綠各半。地方人士表示，現任中將有1人中箭落馬，選情格外緊繃，各里長動態將是左右選情關鍵，預料將上演一場龍爭虎鬥。

永和素來是藍營票倉，國民黨籍的市議員陳鴻源曾任台北縣議會副議長，其父陳明雄連任多屆縣議員、國大代表，地方實力雄厚，近來以「熊麻吉」為號召，舉辦各式親子活動，獲得民眾好評。另外，陳鴻源與基層里長關係濃厚、互動頻頻，里內大大小小活動都可以看到他的身影。

同屬國民黨的連斐璠歷任4屆永和市民代表、4屆議員，長期耕耘，實力不容小覷。

以往民進黨在永和區歷屆選舉雖均提名2席，僅曾任秀朗國小家長會長、民進黨中執委的羅文崇上屆首度參選，不負使命，完成全壘打目標，2席全上，4年來羅文崇積極耕耘，主打文創、在地永和獲得不少好評。

許昭興曾任3屆市代，父親擔任里長多年，加上曾代表民進黨參選永和市長，連任呼聲不低。

地方人士分析，比對上屆市議員選舉，此次除了新黨未推出人選，上次以差距不到200票高票落選的國民黨金介壽也已被勸退，等於泛藍成功整合，情勢看似對兩位國民黨參選人陳鴻源、連斐璠有利，但泛藍選民必須確實歸隊，且如何配票都是關鍵。

地方人士表示，儘管本屆選舉永和區的整體大環境對藍營有利，但4位現任藍綠議員各有支持者，為了爭取連任都已提早布局、動員，目前的狀況可說是「人人有希望，個個沒把握」，最後的倒數衝刺，將是選戰關鍵。

(中國時報)

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