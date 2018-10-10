豐原葫蘆墩 變身琉璃花園

愈夜愈美麗的豐原葫蘆墩公園，將打造全台第1座琉璃花園超浪漫。（台中市府提供）

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中國時報
盧金足／台中報導

花博3大園區中唯一有河川流經的豐原葫蘆墩公園，將打造全台第1座琉璃花園！11月3日起至2019年4月24日花博期間，石虎花車也將前往花博外埔園區正門口前大廣場與民眾見面迎賓。

台中市地政局長張治祥9日首度公開葫蘆墩公園景點，第1區以「幸福花嫁」為主題的琉璃藝術與花海、第2區競賽庭園區、第3區全長213公尺的「花廊道」、第4區企業館，及第5區「大地調色盤」，帶給遊客最夢幻的視覺饗宴。

地政局副局長兼花博葫蘆墩園區園長劉志能說，市府透過既有的葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，藉由自然景觀的設計手法塑造出「水岸花都」為主題的生態環境，展現生活、人文、親水、綠色等內涵特色。

豐原葫蘆墩公園結合不同主題，包括「囍香逢館」、「縣市庭園區」、「企業庭園區」，使各區串聯，讓水岸花都的美景更加豐富；其中「囍香逢館」以聞名全台的台中糕餅作為主題，以花藝為引，糕餅傳承為底，科技觸動為感，讓參展民眾置身於花香、餅香的饗宴。

劉志能說，為展現各地美麗花卉，市府邀台北、桃園、苗栗、南投、彰化、雲林、台南及澎湖等8縣市政府共同布展，於第1區規畫「縣市庭園區」，花博園區白天有萬紫千紅的風貌，華燈初上後，愈夜愈美麗，花博成為全台大喜事。

(中國時報)

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