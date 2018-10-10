牡蠣災損慘重 漁民嘆補助少

2018年10月10日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

823雨災造成台南沿海地區養殖牡蠣災情嚴重，七股潟湖放養的牡蠣死亡率甚至達9成以上，漁民雖依規定申請天然災害補償，但近日補償金陸續發放，不少漁民反映金額太低，向市議員陳朝來陳情，他邀集市府相關單位在公所舉行協調會，席間漁民痛罵政府「吃米不知米價」，希望能調高補助標準，新的審查方式也無法忠實呈現實際養殖面積，真的是「吃人夠夠」。

據了解，在七股潟湖放養牡蠣的漁民近300人，包括七股區龍山、三股、西寮以及將軍區的青鯤鯓等地，日前的雨災造成海水鹹度降低，潟湖淡化情形尤其嚴重，放養的牡蠣幾乎全軍覆沒。

近日補償金陸續發放，漁民領到的金額從數千元到數萬元不等，不少農民認為補償金太低，向市議員陳朝來陳情，他邀請市府農業局官員舉行協調會，會中漁民大吐苦水。

七股區龍山里長王文財說，每公頃的牡蠣放養量申報標準是1萬條蚵條，但漁民會根據實際狀況及潮流變化調整放養量，而且根據漁業署相關規定，每人僅能申報3公頃放養面積，大部分漁民的經營區域都大於申報區域。

漁民吳三吉說，現在萬物都漲不停，放養成本也提高許多，包括蚵苗、材料、油料及人事費用，粗估每1公頃就要25萬元，近年來已經漲了將近1倍，政府的災害補貼標準仍然沿用15年前12.5萬元成本標準，補貼5分之1，每公頃最多僅2.5萬元。

另外漁民也反映，今年放養面積計算卻從漁業權改為航照圖，換算後受害面積更少，政府核發的補償金額更少，也與實際養殖情形不符，直呼「差太多了！」南市農業局漁業科長吳國霖表示，將會建議相關單位調整計算方式。

(中國時報)