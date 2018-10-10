跳鴴、白額雁悄悄報到

壯圍鄉新南地區出現跳鴴等候鳥，證明未施灑除草劑的田埂是候鳥棲息、躲避的重要區域。（羅東林管處提供）

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中國時報
／宜蘭報導

每年10月到翌年3、4月是候鳥來台度冬的時節，位於宜蘭縣壯圍鄉的新南地區，因毗鄰蘭陽溪口、保有大面積水田，成為冬候鳥棲息、覓食及暫避強烈東北季風的重要棲地，上周候鳥跳鴴、白額雁悄然報到，宣告今年候鳥季正式開始。

林務局羅東林管處表示，推動友善生產兼水鳥保育的田董米團隊，今年與林管處合作，透過棲地經營、水位調控、米糠再利用、再生稻保留等方式，將新南田區打造冬候鳥的樂園。

隨上周康芮颱風確定北轉後，林管處與田董米團隊把握候鳥季開始前，啟動2條20公尺的田埂拓寬工作，計畫在拓寬的田埂上栽植月桃、野薑花、白鶴靈芝等植物，提供候鳥休憩、避敵的空間。

羅東林管處指出，賞鳥資歷多年的田董米負責人林哲安發現，每年新南地區約有3至5隻的跳鴴紀錄，跳鴴喜歡棲息於田埂，通常單獨或小群在淺水間覓食，多以昆蟲、蠕蟲、螺貝及蛙類為食，能在新南地區觀察、拍到跳鴴是非常不容易。

此外，白額雁近幾年多只在蘭陽溪口短暫棲息就離開，但今年新南地區因保留部分再生稻、田埂稗草等，白額雁有充足的食物與休憩的空間，讓新南地區出現難得一見的白額雁。

羅東林管處表示，跳鴴等嬌客是飛躍千里、萬里才來台灣度冬，生理上已經非常疲累，因此賞鳥過程請務必和候鳥保持適當距離，待在道路上觀賞即可，千萬不要踩進田埂或水田，不但可能驚嚇到正在休養生息的候鳥，也會造成私有地農民的不悅。

(中國時報)

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