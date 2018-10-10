推廣綠金 新市毛豆節邀你嘗鮮

2018年10月10日 04:12 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

新市農會綠金產業成果發表會，毛豆代言人走秀展示熱銷產品。（劉秀芬攝）

台南市新市農會9日舉辦綠金產業成果發表會，由毛豆代言人走秀展示熱銷產品。總幹事李美嬅表示，新市毛豆系列產品品質優良、獲獎連連，今年毛豆產業文化節11月3日將於南科毛豆園舉辦，10月20日毛小孩認養公益及毛豆代言人初選活動先登場。

台灣毛豆營養價值高，外銷24國，今年產值上看25億元，占日本市場近半，新市農會大力推廣毛豆產業，研發的毛豆創意周邊產品目前有10多種，毛豆香鬆、茶豆香酥、茶豆莢、毛豆麵、極品毛豆仁都是熱銷特色商品，10年來曾獲「台南市20大伴手」、「全台10大農業旅遊伴手」，更是「台灣農漁會百大精品」的常客。

李美嬅表示，毛豆不僅是小菜，還可以入菜、入粽，毛豆冰淇淋更可嘗到濃濃豆香。今年新市農會接連推出年節伴手禮「心思毛豆茶豆餅乾」及「毛豆香腸」禮盒，超乎預期大受好評銷售一空，未來將持續研發更美味的創意產品。

新市農會推廣毛豆產業邁入第10年，此次毛豆代言人選拔活動更是首次於白天舉辦，毛豆產業文化節要讓大家走向戶外，回憶童年農村生活，一起在毛豆園「搞飛機」、尋寶藏、打彈珠台，還可一起逛逛青農農產市集。

(中國時報)