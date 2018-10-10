不用再簽名 聯絡簿e指搞定

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中國時報
／花蓮報導

擔心聯絡簿又忘記簽名！花蓮高商資料處理科學生將聯絡簿電子化，讓學校行事曆、證照檢定資訊及班費帳目合而為一，成為班級專屬的聯絡簿app，便利的設計，便利發明讓他們奪得2018年東區科技教育觀摩賽軟體創客組第一名。

資料處理科三年級學生龔劉芷瑄、邱凱筠發現國中、小都有手抄聯絡簿，是老師和家長的聯絡管道，也方便學生將作業、考試項目抄寫下來，方便回家複習，邱凱筠說，但抄寫費時，錯誤率也高，一個不小心就準備錯範圍，得不償失。

身為班級總務股長的龔劉芷瑄，將經手的班費支記錄一併附上，讓帳目更加透明，她說，這款電子聯絡簿除了每日考試範圍跟作業內容，也結合學期行事曆，及最重要的證照考試時程，讓手機成為最方便的記事本。

同科的學生游凱翔和高旗宏，則是設計英語學習app，高旗宏說，因為對於英文的學習比較辛苦，便設計遊戲式學習app，限時的中英翻譯小遊戲，讓學習的過程更好玩，雖然目前只有同學間流傳，大家都不斷催促他們快出新的關卡，提高同學學習意願，趣味設計拿下軟體創客組第二名。

花商資料處理科不但開設程式設計課，也有針對APP設計的選修課，校長林明山校長說，新課綱實施在即，花商也有所準備，推出各科的特色選修課程，讓不同特質的學生，都能針對興趣與專長，在花商獲得充分的學習，在各個領域發光發熱。

(中國時報)

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