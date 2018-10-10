老校更新53案 新北8年砸逾180億

友善列印
中國時報
／新北報導

已有99年歷史的新莊民安國小，由於部分校舍老舊產生安全疑慮，且校園空間已不符需求而推動改建，新北市長朱立倫9日在動土儀式中表示，新北市升格8年來，光是老校更新就投入53案、共180億2000萬元，在全台各縣市都屬「空前規模」。

創立於1909年的民安國小，部分建物因老舊有安全疑慮，且校園空間不足，在議會支持下，市府編列5億4124萬元興建地上4層教學大樓、3層體育館，以及地下2層的共構停車場，並打造永續多樣性的生態池教學區，新校舍將於2021年3月前完工啟用。

朱立倫9日主持新莊民安國小老舊校舍整建工程動土奠基典禮，新建校舍完工後，不僅全面改善校舍安全，增加設備完善的多功能教室及體育館，也將增設地下停車場供周邊住戶使用，兼顧學生及附近居民的運動和停車需求，打造更活化的校園空間。

朱立倫表示，新北市升格8年來，在議會支持下對教育軟硬體投資不遺餘力，光是老校更新部分，總計已投入53案共180億2000萬，這筆經費在全台各縣市都是空前規模，也讓新北市孩子擁有安全、安心的教育環境。

朱立倫說，市府在整建校舍及改善校園環境，兼顧周邊住戶需要，像改建民安國小案就規畫增設二層的地下停車場，預計可提供214個汽車及50個機車停車位，滿足附近居民停車需求。

(中國時報)

不用再簽名 聯絡簿e指搞定 台中假牙補助 嘉惠逾4萬人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。