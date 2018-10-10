老校更新53案 新北8年砸逾180億

2018年10月10日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

已有99年歷史的新莊民安國小，由於部分校舍老舊產生安全疑慮，且校園空間已不符需求而推動改建，新北市長朱立倫9日在動土儀式中表示，新北市升格8年來，光是老校更新就投入53案、共180億2000萬元，在全台各縣市都屬「空前規模」。

創立於1909年的民安國小，部分建物因老舊有安全疑慮，且校園空間不足，在議會支持下，市府編列5億4124萬元興建地上4層教學大樓、3層體育館，以及地下2層的共構停車場，並打造永續多樣性的生態池教學區，新校舍將於2021年3月前完工啟用。

朱立倫9日主持新莊民安國小老舊校舍整建工程動土奠基典禮，新建校舍完工後，不僅全面改善校舍安全，增加設備完善的多功能教室及體育館，也將增設地下停車場供周邊住戶使用，兼顧學生及附近居民的運動和停車需求，打造更活化的校園空間。

朱立倫表示，新北市升格8年來，在議會支持下對教育軟硬體投資不遺餘力，光是老校更新部分，總計已投入53案共180億2000萬，這筆經費在全台各縣市都是空前規模，也讓新北市孩子擁有安全、安心的教育環境。

朱立倫說，市府在整建校舍及改善校園環境，兼顧周邊住戶需要，像改建民安國小案就規畫增設二層的地下停車場，預計可提供214個汽車及50個機車停車位，滿足附近居民停車需求。

(中國時報)