鹽水消防隊廳舍落成 道路待整修

2018年10月10日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市消防局第一大隊鹽水分隊的廳舍新建完成，新的廳舍啟用後可增強防救災需求，還有消防訓練塔的設計，可提供動態消防體驗，結合校園及民間單位，進行防災教育及消防體驗，但美中不足的是，聯外道路寬度僅4.5公尺，路況也欠佳，恐影響出勤及民眾安全，市議員蔡育輝等人爭取改善，南市工務局、鹽水區公所將擇期會勘。

9日舉行的落成啟用典禮，由代理市長李孟諺主持，李孟諺說，縣市合併後至今共增補200位消防人員，共有1000多名人員在消防工作上服勤，保障市民生命財產安全。

南市消防局長李明峯表示，鹽水消防分隊位於鬧區的原址已經有28年歷史，因老舊狹窄，加上消防裝備及大型車輛的增加，空間不敷使用，在市議員及各界人士協助下，爭取到分期分年編列3800萬元預算選址新建，經過3年終於完工。

鹽水消防分隊新建廳舍為地上3層RC建築，建物規畫融入鹽水地方特色，採合院式、斜屋頂設計，與橋南老街形式互相呼應，消防訓練塔外型則有蜂炮塔的概念，車庫可容納5部各式消防車輛；這也是今年度繼佳里、關廟後，第3處新、重建完成的廳舍，年底前永康區的大橋分隊也將完成新建工程，增加消防救災救護動能。

市議員蔡育輝致詞時提到，鹽水分隊廳舍嶄新，但出入的道路寬度僅4.5公尺，鄰近還有一些住家，緊急出勤勤務時不甚方便，加上大型車輛對路面負擔大，希望市府能優先設法徵收拓寬，顧及消防人員及民眾安全。

(中國時報)