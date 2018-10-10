遠距傷口照護 台大雲林分院秀成果

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中國時報
／雲林報導

台大雲林分院5月起派2名受過訓練的傷口師到7家長照機構幫褥瘡患者清創，38名老人75個傷口已有25個癒合，因本項醫療服務沒有健保給付，面臨計畫終止，衛福部表示院方可計算出合理的醫療給付方式提報。

臥床病患若無定時翻身拍打，很容易發生褥瘡，若未及時照護可能腐爛長蛆，褥瘡病患上醫院難上加難，往往3分鐘的傷口清理要折騰3小時。

台大雲林分院傷口照護中心與遠距醫療中心4月間提出傷口遠距醫療構想，訓練2名傷口照護師每周攜帶清創器械以及智慧傷口分析儀器，到長期照護中心幫患者清理傷口。

整形外科醫師張惠琇說，3D鏡頭的平板電腦可計算傷口的長、寬、深度、面積、體積、組織型態比例，還可畫出趨勢圖。

5月迄今主動到斗六、斗南、林內、古坑共7家長期照護中心的38名病患、共75個大傷口，2名傷口師每周訪視1次，進行清、淨、保、養4步驟傷口照護，其中27個傷口已經癒合填平。

台大雲林分院9日發表成果，一家護理之家的張姓護理師激動說，有台大醫師的遠距照護、廠商支援提供敷料，對住民的幫助很大，褥瘡傷口明顯癒合，這項計畫不只不應該結束，應延伸到每一鄉鎮市。

院長黃瑞仁向捐贈敷料的5家廠商致謝。衛福部醫事司長石崇良表示，結合愛心與科技的通訊診療辦法加惠就醫困難的民眾，台大雲林分院可提出合理計算診療費的方案，透過健保給付延續下去。

(中國時報)

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