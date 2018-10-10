屏科大三鐵戰將 瞄準東京奧運

2018年10月10日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東科技大學為南台灣鐵人三項的培訓重地，國家隊教練田偉璋也駐校指導，學校三鐵隊員郭家齊今年代表台灣參加亞運，獲得混合接力賽第5名。不過選手資源不如體育大學，屏東在地企業信振公司產學合作提供自家品牌輪組給選手，助其進軍2020東京奧運。

鐵人三項原本只是休閒運動，近年來快速發展成為全球熱門運動之一，也成為奧亞運正式比賽項目。屏科大已支援辦理國內多場三鐵賽事、志工培訓，也成立代表隊，因校園廣大、周邊有山地形多樣，非常適合三鐵訓練。

隊員郭家齊、張綺文、林威志目前國際排名都在前10名內，今年亞運代表台灣出賽，郭家齊獲得混合接力賽第5名、女子個人賽第8名，成績亮眼。3人在高中前都是游泳選手，因為練游泳實在太枯燥乏味，上大學後都轉練三鐵。

教練田偉璋說，三鐵除了游泳還有自行車及跑步，肌肉使用型態不同，3人剛練時都不習慣。3人都是一般生，資源不如體育大學，培訓過程更辛苦，需有更高的自律性及自我要求，每年得出國比賽3、4次，經費幾乎都得自行負擔，非常不容易。

信振是屏東在地企業，原是自行車零件模具製造商，去年成立KAVULUNGAN品牌，產學合作捐贈碳纖維自行車輪組及相關產品，供屏科大代表隊作為選手賽事、訓練使用，支持未來進軍奧運；屏科大再將相關數據分析回饋信振，達到雙贏局面。

(中國時報)