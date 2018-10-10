退休員工把關 竹崎高中午餐飄香

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中國時報
／嘉縣報導

竹崎高中自辦營養午餐，從食材到餐桌嚴格把關，高品質又好吃的午餐成了學生每天最期待的事，這當中的靈魂人物，是已退休的員工陳明環，驗菜、監督、管控價格一手包辦，今年退休後，依然每天回校當志工。校長郭春松說，不用一般「最低標」方式辦理營養午餐，雖麻煩了點，卻可以讓學生「吃得好、吃到飽」。

郭春松說，他們堅持看到食材完整的樣子，因此食材供應商送菜來時，需要有人驗菜，若廠商浮報價格，也能立即反映，而這個靈魂人物，就是陳明環。陳明環1975年開始在竹崎高中服務，今年1月才退休，「退而不休」退休後仍每天到校監督食材。

看似簡單的工作，卻有著大學問，陳明環說，每天早上7點20分供應商會將蔡送至學校，除查看食材是否新鮮、品質良好外，也要把關供應商報價，因此對時下菜價也要有一定了解。食材進廚房後，先切菜，再以清水洗過4次，衛生要求十分嚴格，乾糧部分，為避免受潮，儲藏室24小時除溼，食材保存也很高規格。陳文環也會控制廚工煮菜的時間，太早太晚都不行，讓學生可以吃到熱騰騰的飯菜。

郭春松指出，自辦午餐的好處是學校可以「自行開菜單」，由各處室輪流開，無須受制於廠商，可開出營養均衡、學生又愛吃的美味菜單。陳明環舉例，學生喜歡吃咖哩飯、義大利麵，甚至有煮過牛肉麵，有時菜單上的菜價太高，也會做適當的置換，例如，高麗菜換成小白菜，一樣營養美味還能控制成本。

(中國時報)

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