彭斯批中就等於挺台嗎

2018年10月10日 04:11 中國時報 沈呂巡

美國副總統彭斯在哈德遜研究所發表的驚世批中演說，在開場致意時指名道姓一個人，又在演說中引其言論，而此人上月也剛被川普總統譽為中國問題的「頭牌權威」，即是該所的「中國戰略中心」主任白邦瑞，一位曾在台學中文、一度任職美國防部政策高層、後又在情報界及智庫精研中國古今戰略多年的專家。

白氏每喜作驚人之論，最出名的著作就是《百年馬拉松：中國取代美國為全球超強的祕密戰略》。該書將2049中共建政百年盼成為世界超強的「中國夢」解釋為對美國地位的取代，而中方現即有一祕密戰略，所用的手段多不正當，包括對美國決策者的誤導及操弄，對科技及商業資訊的偷竊及誘取，以至廣設孔子學院進行文宣滲透等，而美國的開放與無警覺已對其國家利益造成極大的傷害。

白氏此書約兩年前出版，立成暢銷書，其立論不知何時起獲川普總統之心，彭斯演說似即以之為藍本，加上白宮全國貿易委員會主任納瓦羅一向激烈抨擊中共的不公平貿易、損害美國產業及「經濟侵略」，再佐以中共因貿易戰而在美國國內的宣傳，被指為介入內政。綜此中共已被全方位塑造成一個急須美國強力領導者對付的惡霸，而這個「救世主」捨川普總統其誰，尤其彭斯稱川普之政策已開始奏效，而中方恨不得換一個美國總統。

這樣一篇演說在美國期中選舉前1個月提出，主要著眼還是內銷，激勵美國選民愛國、挺川普的情緒，尤其在全文12頁中，彭斯「言必稱川普」者達28次之多。相對而言，文中抨擊的中共人權及外交議題較屬陪襯，但罵中共對斯里蘭卡及委內瑞拉的政策也各用一整段。

文中譴責中共（確用「中國共產黨」稱之）使3個拉美國家承認轉向而「威脅台海穩定」，及稱讚我民主共為一段，說台灣擁抱民主為「所有中國人民」指出了更佳之路，但前面還提了「反映」在三公報及一法中的美國一中政策，仍不脫原來框架，只是用語有些鬆動，稱將繼續「尊重」（respect）一中政策，不似以前多用「信守」（honor）等較強字眼。

但我們應覺得口惠而實不至的是，談及以締結雙邊貿易協定以推動自由開放的印太地區時，只舉南韓及日本為例，令人想起我們跟美國的FTA不知何日、從何可開始諮商，而相關的台美年度TIFA會議已經自去年10月延誤至今，原來說的美方人事未到位的理由也早不存在。

彭斯抨擊之烈的確在人類外交史上少見，但似乎也在一夕之間，把中共於美國全球戰略定位上提升到超越俄國的頭號對手。但若仔細看看演說的最後三段，又可以發現美國仍留餘地，事實上是「鬥而不破」。彭斯重申競爭並非即敵對，川普仍盼與中國維持建設性關係，中方領導人仍可改向而回到最初的改革開放精神，美國正向中國伸手，並引魯迅的話盼中方亦能平等以行動回應，呼籲大家對川普的領導、川習二人間的關係及美中人民間長久的友誼有信心，以共策未來。

明乎此，我們還可以簡單說彭斯演講主旨就是「批中挺台」，台美復交指日可期嗎？美中台關係是否開始有巨變，固然川普政治上的勝敗是關鍵，其團隊人士的特定立論是否將成為美國相關思潮及民意的主流，恐怕也須續經檢驗。（作者為前駐美代表）

(中國時報)