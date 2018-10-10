促轉會的「六月芥菜假有心」

2018年10月10日 04:11 中國時報 楊渡

有一些問題，我想要像那個問國王新衣的小孩一樣問出來。如果有唐突了「促進轉型正義委員會」的東廠大人們，請先諒解。

每次講到轉型正義，民進黨最愛舉的例子是：德國統一後如何做，特別是東德時代，那些祕密警察如何迫害人民，有些什麼人是祕密警察的線人、哪些司法人員是迫害者、哪些軍人做了殺人的事…。這些名單要公布出來，才能還原歷史真相。特別是當年的迫害者，如果不是負起法律責任，至少要揹負道德責任。據說，這就是轉型正義在德國做的。但台灣做了什麼？

台灣只做一些專門查國民黨財產的事（好像對錢比較有興趣的樣子），對真相沒什麼興趣。要不然就查一些根本找不到歷史真相舊案，例如二二八、白色恐怖。把謝雪紅和二七部隊、張志忠與簡吉都當成要「轉型」平反的冤案。這些紅色烈士地下有知，想到一生「求仁得仁，英烈千秋」，最後落得被轉型，恐怕要大嘆被「轉」得扭曲變形了吧。

偏偏有些明明可以好好查的案子卻無聲了。隨便舉例來說吧：

一，為什麼不查陳文成案？陳文成案是戒嚴時代，特別是警備總部幹出來的慘案。陳文成一開始人是警備總部帶走的，後來陳屍台大校園。當時的文件應該都還在，要查清楚誰帶走陳文成、誰做偵訊、偵訊有沒有刑求、最後是誰帶他離開？這些，當初警備總部的負責人、當時的實際執行者，應該都還在，為什麼不找人來問？陳案曾有林世煜、黃怡等做過調查，但缺乏實證。黃怡一直希望有一個良知者出來做證。但現在，趁著人證文件還在，把當事人找出來問清楚，有那麼難嗎？別忘了，現在的調查局、國安局、警政單位都在民進黨手上，所有資料和人事可以調的，都調得動，不查的原因是什麼？

二，為什麼不查美麗島事件？不是說要效法德國，公布當初的司法人員，是誰在刑求？是誰在審判？是誰判的刑？是誰做的量刑決定？這些軍法官的名字都在，為什麼不找出來，一個一個加以公布、查證，再找美麗島事件的受刑人，一個一個去對質，把責任弄清楚，還給美麗島一個真相。為什麼不做？說得直接一點，民進黨在怕什麼？是這些現在執政的人怕現出當初他們也是國民黨的共犯嗎？怕現出當初有人曾是情治單位的線民嗎？或者怕現出當初出賣同志的真相？像東德一樣地查下去，不是喊著轉型正義的那些學者最愛說的嗎，現在呢？怎麼放著有證據的案子不查，偏偏找一些根本沒證據的、說不清道不明的，只能打模糊戰，搞得好像回到白色恐怖時代。

三，隨便再舉例，鄭南榕也可以好好查一查。當初是誰在執政？不是李登輝領導的國民黨嗎？如果二二八要最高當局的蔣介石負責任，那鄭南榕的案子是怎麼一回事？李登輝可以獨免？再其次，查到底，鄭南榕是自殺的，跟誰迫害有什麼關係？請查清楚說明白啊！

四，林宅血案呢？為什麼不查？即使以前重啟過調查，現在民進黨既全面執政，就再來查一次吧。促轉會裡有誰曾立案要去認真查？那麼大的案子，年年都在控訴迫害，為什麼不把迫害者找出來，為什麼不把真相找出來？

這些都只是顯例，並且是促轉會明明可以找公文、找人查問，有能力做的，但不去做，反而讓它荒廢。為什麼？是因為這幾個案子促轉會打算留著當「相罵本」？還是要等到2020年要總統大選了，他們還可以說：不能政權輪替，因為轉型正義還沒完成，你看這麼多案子還沒辦？別笑說民進黨不會這麼做。上次陳水扁大貪汙的時代，到了要總統大選了，還高叫「轉型正義沒做完」，一定要再選民進黨。

另一個不能說的祕密是：真相裡有太多不能說的祕密。當年的蔡英文還是國民黨的高官，而今天民進黨內的高官，還有很多是重要的線民。如果查了出來，他們怎麼見人？更何況一查，美麗島世代重新出土，今天的英雄當年都是狗熊，線民現出本相，那當權者有什麼顏面？

「促進轉型正義委員會」變東廠，不是沒有原因的。黃煌雄一走，剩下的大概都已經先「自宮」了。這裡只有轉型，沒有正義。因為他們不敢面對真相。「六月芥菜假有心，竹籃貯水叫我飲」，這才是促轉會的寫照。（作者為作家）

(中國時報)