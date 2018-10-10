2018年10月10日 04:11 中國時報 曾建元

就在促進轉型正義委員會於10月5日舉辦完第一波「威權統治時期叛亂案司法不法有罪判決撤銷」儀式，而移請國防部和司法院註銷1270人之前科紀錄的次日，主任委員黃煌雄發表書面聲明，口頭向行政院長賴清德辭職獲准，為9月12日張天欽失言事件以來風波不斷的促轉會再投下了一顆震撼彈。

台灣的民主轉型經驗放在全球範圍來比較，是由執政菁英主導轉型過程的變革類型的典範，中國國民黨在蔣經國的領導下啟動了自由化的進程，而由李登輝實現了民主化，但李登輝角色曖昧的台灣人身分又使他的領導受到反對勢力民主進步黨的聲援，而使我國的轉型又呈現出政府與反對派團體合作的移轉類型色彩。國民黨在轉型的過程中扮演了重要的主導角色，也運用其執政優勢和黨國遺緒，設法利用歷屆的全國性自由選舉將統治正當性由中國的正統性向台灣本土轉化，因此，從解除戒嚴至今30年，國民黨依舊活躍，並有重返執政的紀錄和實力。

也正因民主轉型過程在原威權政權的主導和參與下進行長達30年，戰後接收、國共內戰以至冷戰時期，國民黨政府黨國威權統治下對人民所施為的大規模濫用權力行為和國家罪行，則未能有機會真正展開全面的處理，國民黨在民主轉型中所創造的寧靜革命典範，乃在轉型正義促進的事業上為德不卒、未竟全功。

2010年3月聯合國出版之《祕書長指導說明：聯合國處理轉型正義的途徑》，則確認轉型正義的處理，應具備以下五大要素：一、調查真相、起訴元凶、確定元凶按照國際法律精神與法條受罰；二、確保獲知真相的權利；三、修復；四、重整參與迫害的組織與制度；五、全國性討論與諮商，以促成和解。

依《促轉條例》設立的促轉會，是一個合議制的獨立機關，而還原歷史真相、威權象徵處理、平復司法不法和重建社會信任4個工作分組皆有專責委員進行督導，工作並不受主委與副主委去職的影響。《促轉條例》的任務重點還是在於還原歷史真相和對於受難者損害之修復，至於對個案加害者的究責，該條例第6條第2項並未強制要求，此還有待立法者的判斷決定，而人事清查處置及相關救濟程序，雖為該條例要求規畫並涉及立法，其期程也在調查報告完成之時，亦非當務之急，況且事發年代久遠，清查對象所剩幾何，不難想像。

促轉會當前之運作，依《促轉條例》之規定，由各組繼續無須立法而可進行之業務事項，並無問題。而與高齡之受難者關係最密切者，當為有罪判決之撤銷與註銷，以及當中弱勢者之生活照顧與創傷療癒，而責任釐清與社會和解之基礎在於歷史真相之還原，這一龐大任務的推動，還有賴於整合政府有關機關和民間之學術專業人力資源的共同投入。盼社會各界繼續對於促轉工程給予支持並監督。（作者為中華大學行政管理學系兼任副教授）

(中國時報)