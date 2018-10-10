生理醫學研究不能失根

2018年10月10日 04:11 中國時報 金傳春

諾貝爾的生理醫學獎於1901年首次頒發，至今每年10月公布對人類健康有卓越貢獻者，共215人得此殊榮（12位女性）；以美國最多，其次依序為英、德、法、瑞士等。在二次世界大戰前，歐洲科學家最多，戰後美國居上，日本近年急起直追，華人是2015年由中國大陸85歲女科學家屠呦呦，因萃取青蒿素殺滅瘧原蟲，解決重要公共衛生問題而得獎。

在傳染病較多的年代，此醫學獎多為疾病的預防與治療、病原發現及傳播途徑的流行病學證實，例如白喉的血清治療，肺結核菌、B型肝炎病毒、愛滋病毒及致癌病毒的發現。青黴素和鏈黴素控制許多細菌傳染病，黃熱疫苗的研發與小兒麻痺疫苗組織培養的突破，開啟病毒疫苗的預防接種。

至於免疫學，始於1908年發現免疫第一道防線的吞噬細胞及血清的抗體免疫，1960年澳洲的伯內特爵士提出自體免疫、異體免疫與容忍免疫，並以細胞擇選指引T細胞免疫與B細胞不同。而彼德‧梅達沃明示皮膚移植的免疫排斥，開展移植免疫。

其後的免疫發現有：抗體結構、主要組織相容性複合基因負責不同的T細胞反應、單株抗體、抗體多元化的機制、殺手T細胞如何清除病毒感染、本能免疫的活化機制及樹突細胞的後天免疫角色，今年諾貝爾獎是第10次的免疫學突破深受肯定。

傳統的癌症治療如外科手術、放射線與化療法來自外力，早期針對癌細胞抗原的實驗成功率低，如何運用內在免疫力攻擊癌細胞顯得重要。T細胞功能的全然發揮需要兩刺激，才可激活T細胞功能，若無CD28分子，T細胞株將走入「失能」。詹姆士‧艾立遜首先證明CTLA-4會發出抑制訊號防杜CD28延長T細胞活化，但移除CTLA-4的抑制訊號即能恢復T細胞原有活性，阻擋了T細胞株的失能。

日本的本庶佑教授發現PD-1分子，後來實驗證實抗PD-1也能殺死癌細胞，較CTLA-4的免疫治療法更好而少副作用。美國食藥管理局已通過免疫治療，我國衛生署也開始健保給付。

然而，活化T細胞常遇自體免疫及過度活化引發細胞素風暴問題，如何取得「平衡免疫」勿過度活化，是未解之謎，望有志學子加入免疫科研，尤其治療是公共衛生的第三級手段，健保資源更應投注提升健康生活與預防醫學，才是上上策。

我國的癌症研究偏重轉譯醫學與中藥的免疫成效，忽視免疫基礎研究，今年科技部大筆投注人工智慧，生醫研究經費慘遭削減。反觀中國大陸深入研究為何日本科技突飛猛進，可惜台灣科研卻錯失鴻圖良機，遠離科學哲學，如失根的蘭花！（作者為台灣大學公共衛生學院兼任教授）

(中國時報)