2018年10月10日 04:11 中國時報 主筆室

阿扁顯然吃定中監、吃定民進黨，更吃定蔡英文！先表態要出席國慶典禮，接著又公開嗆聲，就算是被抓回去，也要出席陳致中在月底舉行的競選總部成立大會。這十分明確是在挑戰法治底線了！中監要執法嗎？民進黨願意切割嗎？小英敢送阿扁回監獄嗎？

阿扁兩年前就想出席國慶典禮，被中監以病情複雜，無法為他提供完善醫療為由駁回。今年呢？看著阿扁到處趴趴走的那股勁，還需要什麼特殊完善醫療嗎？怕是中監自己都不好意提了，怎麼辦？真讓他出席嗎？那就是今年國慶的主要景觀，更是唯一焦點了！當然，如果中監真這麼做，可就是直接自我打臉。

讓我們大家回憶一下，當初在醫療團隊的強烈建議下，儘管司法審判程序還未結束，阿扁就在人道為先考量下，被允許「保外就醫」，這一點還是《中國時報》首先倡議，輿論一般也是支持的。當初中監並不是無條件讓阿扁保釋，而是直接祭出「四不」原則加以約束，包括不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治，並限制「不能參與選舉活動」。陳致中當時還期盼各界給他父親安靜療養的時間與空間，強調治病是唯一的工作。

在許多人都爭取不到「保外就醫」的情況下，中監給了阿扁機會，也給了他療癒的時間與空間，但阿扁顯然並沒有忙著治病，而是忙著介入政局。今年以來，先是餐會錄影演講、站木箱變相上台講話、接受日本《產經新聞》的專訪、初選幫陳致中站台、拜訪李登輝前總統、搞自媒體「新勇哥物語」議論政事等，甭說什麼試探「四不」了，根本就是在猛踩中監設下的紅線，早就視其為無物了。

反倒是中監很有趣，也很有創意，每一次阿扁踩紅線，都主動想個理由替他開脫，實在想不出理由就以「正在研究」、「還要觀察」矇混，而儘管中監、矯正署、法務部與蔡英文政府步步退讓，並沒換來阿扁的善意。他曾公開酸前法務部長邱太三出身紅衫軍法律顧問，所以不會公平對他，更是直嗆現任部長蔡清祥畫的紅線初一、十五不一樣，讓他無所適從。言外之意，好像是怪法務部既然沒把「四不」當回事，乾脆就任他趴趴走吧！

這還是真是台灣法制史上前所未見的奇觀！一個身上背著一堆弊案尚未審結的嫌疑犯，一個曾被醫療團隊判定「生命垂危」的病人，一個曾經信守「不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治」的前總統，一路活力有勁的猛踩「四不」，中監視若無睹、法務部不知不覺，蔡英文呢？這位自稱為台灣司法改革做過很多事的總統，遇到如此「法治奇觀」，卻沒有任何反應，彷彿一切都不關她事。

如今，阿扁正式嗆聲說就算被抓回去，也要出席陳致中競選總部成立大會，這下好了，球再被踢到中監、法務部、蔡英文這頭了，要怎麼辦呢？給說法吧！就算是硬拗其是「合法」，也請「公開聲明」，起碼讓大家見證一個自許推動「司法改革」的政府，如何大言不慚的視「法治」如無物。

阿扁的政治算計非常清晰，當下的他只有一個目標，就是讓陳致中高票當選。他踩「四不」紅線，是算準了蔡政府怎麼做他都贏。蔡政府若是放縱他，那他將更是肆無忌憚，踩紅線的動作只會越來越大，勢必幫陳致中到處拉票造勢；蔡政府若是抓他回監，正好製造莫大悲情，並可激怒深綠團體，說不準還能影響已經看壞的選情。不論哪種結果，對陳致中的當選都是「利多」。

相對的，此刻的蔡政府，明擺著已陷入「進退失據」的危局！怎麼做都不對。若是處理陳水扁，勢必得罪深綠選民，更成就阿扁被迫害悲情；不處理陳水扁，「法治」信守全面失分，得罪中間選民，更是激怒偏藍選民，講白了，怎麼做蔡政府都失分，這就是為什麼說阿扁根本吃定了蔡英文。

怎麼辦呢？答案其實很簡單，一開始這就是個是非題，是蔡政府自己瞻前顧後，事態才演變成如此不堪。如今應回歸基本面，既然當初設了「四不」紅線，阿扁又踩了紅線，法務部就別再初一十五不一樣，該怎麼做就怎麼做吧！中監、法務部與蔡英文都不欠阿扁什麼，如果真讓他吃定，小心其他受刑人串聯要求比照阿扁，會是民進黨政府與蔡英文惡夢的開始。

(中國時報)