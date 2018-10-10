2018年10月10日 04:11 中國時報 主筆室

監察院所提《不當黨產條例》釋憲案，大法官會議以不符合大審法打了回票，坐實政黨輪替後，新增7名「自己人」的大法官，讓民進黨執政更穩定的說法。

大法官會議對近年爭議性政治法案採嚴格審查，緊縮釋憲聲請之門，如今讓大法官湯德宗都坦認不該，直言「讀聖賢書，所為何事？」大法官焉能不汗顏。

司法院大法官組成包含正副院長共15位大法官，任期8年，其中2011年就任的有4人、2015年也有4人，其他則是在蔡英文上任後所提，包括司法院正副院長許宗力、蔡炯燉在內的7人，此次提出不同意見，全是馬英九時代的5名大法官。

帶頭開炮的湯德宗出身學界，任期剩不到1年，他對大法官做出不受理的決議火力全開，指過去監院聲請釋憲有例可循，這回卻從嚴審核，認為大法官會議指監委應超出黨派以外，依法律獨立行使職權，不應許其就黨產條例等具有高度政治爭議的法律聲請釋憲，自己卻忘了大法官才更該超出黨派出外。

湯德宗破天荒讓大法官內訌搬上檯面，而大法官會把監院拒於門外，並非意外。早從國民黨所提的《不當黨產條例》聲請案，立法院連署之《前瞻基礎建設條例》案，地方政府及民眾針對軍公教年改所提的釋憲案，大法官明著召開憲法法庭，海納百川，暗地卻是用嚴審的程序標準，讓這些聲請案全吃閉門羹。

前司法院長翁岳生說，司法應從人民觀點出發，不只是「憲法的維護者」；司法院長許宗力更說，目前司法院正推動「憲法訴訟法」，要降低解釋憲法案件的評決門檻，讓審判程序更加公開透明，但大法官不能說一套，做一套，連機關、政黨所提攸關人民權利的釋憲案都被拒於門外，要人民如何相信未來會更好？

(中國時報)