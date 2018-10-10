2018年10月10日 04:11 中國時報 黃清龍

美國副總統彭斯近期發表的「檄文」式演講，讓外界憂慮中美有可能從貿易戰轉變為全面性的對抗；大陸外長王毅8日會見美國國務卿蓬佩奧時，又針對美台關係提出「三停止一約束」的警告，再加上美媒不尋常地透露美軍將於11月間於南海、台海舉行軍演，令人不得不擔心台海是否將陷入兵凶戰危的局面。

王毅所稱「三停止一約束」，包括要求美方停止與台灣官方往來和軍事聯繫、停止向台灣出售武器，及停止干涉那些與中國已經或希望建交的國家等，明顯是衝著美國通過《台灣旅行法》、《國防授權法》，以及美國對台灣3友邦棄台投陸的關切而來。台灣問題本來未必是美中衝突的主要環節，但在美國頻繁祭出台灣牌、大陸也針對性地表態之後，現在就連美國專家也提出警告：美中極有可能在台海發生衝突，台灣要做好準備。

自3月美中貿易戰開打以來，國際間即有所謂「修昔底德陷阱」的說法，然因美中同屬核武大國，許多人相信兩國爆發軍事衝突的機率很低，惟不能排除局部的、有限的代理人戰爭出現。眼前的中美關係已是79年建交以來最惡劣的情況，台海則出現96年飛彈危機之後最凶險的局面，因此台海如成為可能出現戰爭的熱區，應非危言聳聽。畢竟以目前美中僵持的局面，一場有限度的台海戰爭，兩大國都有值得一試的合理算計存在。

然而美台之間隔著廣闊的太平洋，兩岸卻只是一道淺淺的海峽，且不說一旦戰火觸發，哪怕只是外島的些許駁火，都足以動搖台灣的軍民士氣；更何況美國最終能否有效馳援，乃至願意挺台力戰到底，都是個大問號，而那時台灣卻已淪為廢墟。因此如何有效避戰，才是維護台灣利益的上上之策。

從歷史上看，幾百年來台灣的命運一直是隨著中國的崛起與衰敗而起伏波動，只要中國陷入亂局，台灣就可能和大陸脫離，反之當中國強盛時，台灣又回歸中國版圖。明末中原局勢板蕩，鄭成功趕走荷蘭人在台建立東寧王朝，此其一；等到康熙盛世來臨，台灣又重回清朝版圖，此其二；清末國勢衰微，台灣被割讓給日本，此其三；等到日本戰敗，台灣又重回中國版圖，此其四；1949年國共內戰，台灣再度與大陸分離，此其五。幾百年來的兩岸關係，就是循著這樣的歷史規律反覆出現。

如今中國再度崛起，台灣也再度面臨與大陸的分合問題。與過往不同的是，兩岸關係過去都是在王朝與皇權的起落中延續，人民的意志只是「無力回天」的角色。但如今台灣是一個民主多元的社會，大陸則仍然是一黨獨大的專制體制，這是根本癥結所在。如果說中美的衝突本質上是制度之爭，兩岸問題又何嘗不是？

地緣因素對台灣的命運有著決定性影響，因此面對中國崛起後的統一召喚，台灣無法置之不理，更沒有本錢採取對抗，台獨之不可行，原因在此。但台灣仍應有所堅持。作為華人社會唯一的民主體制，台灣的民主有其獨特的價值，關鍵是能否認清內外局勢演變，並做出正確的選擇。台灣應該勇敢面對統一問題，要求大陸提出統一方案，交由台灣透過民主程序（公民投票）通過，這是台灣唯一的趨吉避凶之道。

(中國時報)