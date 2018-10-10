居住證登記 形同具文

2018年10月10日 04:11 中國時報 陳麗玲

陸委會主委陳明通表示將修改《兩岸人民關係條例》，針對領取中國大陸居住證的國人，須負申報義務，如未申報，將祭出2至10萬元的罰鍰，並規定不得參選公職、軍職等。如果兩岸官方往來現況不變，就算民眾不申報居住證，陸委會也絕對罰不到。

馬英九上台後次年，海基會及海協會隨即簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，當時成效頗佳，但是迄今仍有陳由豪等人無法引渡歸國，可見對岸的意願才是關鍵。而蔡英文上台後，兩岸關係急凍，司法互助協議形同具文。舉例而言，在非邦交國家發生的國際詐騙案件中，凡有台灣人涉案，目前全部送到大陸審判，台灣家屬心急如焚，但是政府一籌莫展。

以目前立法院之修法速度，要在近日通過陸委會提送之《兩岸人民條例》之修正案，應非難事，但是通過之後，該規定是否有違憲情況，則應探討。依大法官會議解釋第454號明示「憲法第10條規定人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括出境或入境之權利。而對人民上述自由或權利加以限制，必須符合憲法第23條所定必要之程度，並以法律定之。」

該解釋係對「國人入境短期停留長期居留及戶籍登記作業要點」第7點部分規定宣告違憲，認為除因國安問題外，不得任意限制人身自由。在此想請問蔡政府，因為就業、就學、養老長期居住在大陸的台灣人，都可能是涉及國安問題的共諜嗎？他們有何問題需要管制？

況且，《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》規定兩岸既同屬一中，台灣人民長期居住大陸，大陸方面基於照顧同胞，符合國家政策及法律。大陸方面樂意發給台灣同胞一張便利卡，台灣政府卻要求拿卡者要主動申報，可是如果大陸官方不提供申請者資料，政府有何能耐查證並加以開罰？更何況，拿美國綠卡、加拿大楓葉卡、日本在留卡的民眾，基於法律平等原則，是不是也要申報？總得公平對待吧！

徒法不足以自行，有法律不遵守，只會讓民眾輕視法律，司法公信也會因此斲喪。長久下來，法治精神就會蕩然無存。針對大陸的會台措施，蔡政府和陸委會不要再賭氣，這種打孩子給別人看的做法，只會讓自己的政策更相形見絀，搞久了，更會使民心盡失。現行法律的規範已經夠多了，沒必要再修法來綁自己的手腳。 （作者為律師）

(中國時報)