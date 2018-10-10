2018年10月10日 04:11 中國時報 陳淳文

大法官先後閹割立法院與監察院的手法一致，都是指稱立委與監委不是在行使職權，所以依法不能提出釋憲聲請。在封殺在野黨所提之《前瞻條例》案時，大法官竭其所能地深入檢視立院投票程序，以一名立委因未參與表決為由，稱其未行使職權，故扣除其連署，導致本案因連署人數尚欠一人而不受理。「拒絕參與表決」竟然等於「沒有行使職權」，故喪失釋憲連署權，此聞所未聞之創舉，令人瞠目結舌。依此標準，未來少數黨若因不滿法案而集體退席抗議，他們在事後不僅不能連署聲請釋憲，甚至都該被扣減薪俸。

至於監院在接獲人民陳情並進行調查後，發現《黨產條例》有違憲疑義而提的聲請案，大法官竟以監院無權於調查後進一步彈劾立委為由，視其調查行為只算是在「做功德」，不是在行使職權，故也無權提出釋憲聲請。地方政府及退休人員對年改案提出釋憲聲請，明知行政院不會層轉的立場，卻還要地方政府請行政院層轉釋憲案；明知退休者體衰年邁，卻還要他們用盡審級救濟途徑，一審一審地慢慢來。

大法官拒絕立院及監院的聲請案，其不受理決議洋洋灑灑，但只要去看唯一的不同意見書，就可知道是何等大膽地背離常軌。

其實，大法官現在不受理，只不過使用偷天換日與拖延等待的伎倆罷了。「偷天換日」是把大案換成小案，把通案縮小成個案，透過縮小打擊面，以利進行損害控管。事實上，監察院所提的聲請案，質疑《黨產條例》所有條文，這讓大法官很不好處理。反之，透過個案訴訟而來的聲請案，僅能針對特定一兩個與本案訴訟直接相關的條文提出違憲質疑，由於範圍大幅縮小，大法官就有很大的操控空間。他們很可以抓一兩個無關痛癢的條文將之宣告違憲，以顯示自已的公正獨立，但對於核心部分，則完全不去挑戰執政者的立場。

至於拖延等待，就是等現在意見不同的少數大法官卸任，再等一年，也許就再少幾個反對者。等著讓東西廠繼續運作，屆時在野黨早已不足為懼。等著消磨退休軍公教的抗爭意志，讓他們救濟無門，早早死了心。不僅不受理是一種拖延，就算受理了，也可繼續拖延，遲遲不作出解釋。

為何如此？因為他們選擇擁抱執政者。試問過去30年屢屢不受理的同婚案，為何幡然改變？當事人、事實與法律都沒變，只不過是執政者的意志改變了，大法官就完全不顧該案已進入立法審議程序，急著在總統就職周年作出解釋，其貼心獻媚的嘴臉，豈是前輩大法官所能想像？他們選擇在司法獨立的金鐘罩下擁抱權力，在另一方面卻又為權力而服務。試問天下還有什麼比「在法院裡擁抱執政者」更美好的事？

大法官選擇成為「大推事」，自由恣意地調校解釋方法與受理空間。一旦選擇拖延，連「不受理」都可以拖延個一年半載。究竟是誰不行使職權？（作者為國立台灣大學公共事務研究所教授）

(中國時報)