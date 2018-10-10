2018年10月10日 04:11 中國時報 桂宏誠

11月24日的「九合一」大選投票逼近，各縣市投開票所在今年7、8月間已傳出選務人員荒。高雄市政府更於日前表示，若人力短缺無法補足，將對公教人員採取強制指派的方式因應。民進黨首度全面執政後的「期中考試」，目前還缺自願投入的「監考」人員，不免讓人擔憂考試的公平性。

此次選舉多項公投綁大選，可能是現職公教人員無意支援選務的主要原因。依據《公職人員選舉罷免法》規定，投開票所的「主任管理員」、「主任監察員」須為現任公教人員，而「管理員」則須半數以上為現任公教人員。公教人員支援投開票所選務，固然發給津貼、補休假及記獎勵，但何以這次選舉讓公教人員不願意參與？值得相關主關機關檢討。

公教人員擔任管理員仍有缺額，依《選罷法》規定確實得以強制指派。但指派的「監考」在其公平性上，難免比自願投入者容易受到質疑。尤其，這次選舉違反行政中立的事件層出不窮，還有賴對民主政治懷抱理想的公教「仁人志士」，踴躍自願投入此次的監考工作。

今年7月時，競選連任的台北市長柯文哲即曾公開表示，他若忙不過來會有4位女人可幫他輔選站台。其中一位是蔡璧如，日前無視其具有公務人員身分，竟代表柯文哲公開為市議員候選人站台，其實早已違反了《公務人員行政中立法》第9條第1項第6款所定「不得公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票」的限制。

今年9月中，爆出台中市長林佳龍在WhatsApp區長工作群組中，要求區長「增加時間全力投入組織動員的行程」、「這至少增加5萬票」。林佳龍把事務官當成輔選的工具，顯然違反了《公務人員行政中立法》。9月下旬，又有公務人員以錄音檔爆料，揭發屏東縣政府觀光傳播處處長出言威脅縣府公務人員配合輔選動員。

上述在期中考試過程中被揭發的「行政不中立」事件，監督者應是主管公務人員行政中立法制的考試院，但迄今不僅未聞考試院建議依法該如何處理此一「作弊」行為，更別說要他們主動闡明「考試規則」及要求公務員遵守。如今期中考試作答的鈴聲已響起，更有賴公教人員發揮公共服務的熱忱，承擔起這次具有歷史意義的期中考試之「監考」任務。

（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)