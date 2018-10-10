熱唱高山青 維也納少年合唱團讚

玉山銀行總經理黃男州（右四）、指揮Luiz de Godoy（左四）與團員合影留念。（范揚光攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

眼神無邪，肢體動作也非常卡哇依，來自多瑙河畔傳唱超過500年的音樂小天使維也納少年合唱團來台展開台灣巡演，一曲《高山青》唱得字正腔圓，和聲層次乾淨優美，編曲更保留了台灣原住民的氣勢與柔情，也讓台灣樂迷對於這次的巡演更加期待。

聲音乾淨 熱情百分百

指揮路易茲‧德‧郭多益表示，每個選進來的團員不只要會唱，更要熱愛合唱，「我雖然來自熱力四射的巴西，但這些少年的熱情可一點都不少於我。」郭多益說，維也納少年合唱團是男孩們在變聲前後的聲音組合，訓練得宜，裡面會有一種難以言喻的乾淨與純粹，「這個聲音跟其他混聲團不一樣，這也讓維也納少年合唱團變得格外獨特。」

郭多益說，「作曲家莫札特畢生就是追求真實、美好的事物，這次來的莫札特團一如其名，希望跟台灣樂迷一起分享這個理念。」

這次有一位團員馬奴耶爾是台奧混血，外型清秀，沉穩內斂，他出生於2004年，母親來自台北，他說他很喜歡唱歌，正巧維也納少年合唱團有新計畫，在歐洲各國的一般小學尋找好的聲音，馬奴耶爾被音樂老師推薦進到維也納少年合唱團，「今年是我最後1年在合唱團，我想我會想念我的合唱團朋友跟演唱，去到新的地方我也一樣會繼續探索合唱。」

圓夢計畫 玉山銀力挺

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山銀行長期支持優質文化活動，就是希望台灣這塊土地可以更美好。傳大藝術總經理周敦仁表示，這次玉山銀行也支持國家兩廳院圓夢計畫，邀請來自花蓮200多位小朋友，北上展開他們的國家音樂廳初體驗，「玉山銀行善盡企業的社會責任，非常難得。」

維也納少年合唱團音樂會將於10月10日起在新竹、屏東、台南、台中及台北舉行，其他曲目還包括約翰史特勞斯家族樂曲、百老匯音樂以及《青春嶺》、《月亮代表我的心》等華人歌曲。

(中國時報)

柏林愛樂四重奏 經典重現

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。