熱唱高山青 維也納少年合唱團讚

2018年10月10日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

眼神無邪，肢體動作也非常卡哇依，來自多瑙河畔傳唱超過500年的音樂小天使維也納少年合唱團來台展開台灣巡演，一曲《高山青》唱得字正腔圓，和聲層次乾淨優美，編曲更保留了台灣原住民的氣勢與柔情，也讓台灣樂迷對於這次的巡演更加期待。

聲音乾淨 熱情百分百

指揮路易茲‧德‧郭多益表示，每個選進來的團員不只要會唱，更要熱愛合唱，「我雖然來自熱力四射的巴西，但這些少年的熱情可一點都不少於我。」郭多益說，維也納少年合唱團是男孩們在變聲前後的聲音組合，訓練得宜，裡面會有一種難以言喻的乾淨與純粹，「這個聲音跟其他混聲團不一樣，這也讓維也納少年合唱團變得格外獨特。」

郭多益說，「作曲家莫札特畢生就是追求真實、美好的事物，這次來的莫札特團一如其名，希望跟台灣樂迷一起分享這個理念。」

這次有一位團員馬奴耶爾是台奧混血，外型清秀，沉穩內斂，他出生於2004年，母親來自台北，他說他很喜歡唱歌，正巧維也納少年合唱團有新計畫，在歐洲各國的一般小學尋找好的聲音，馬奴耶爾被音樂老師推薦進到維也納少年合唱團，「今年是我最後1年在合唱團，我想我會想念我的合唱團朋友跟演唱，去到新的地方我也一樣會繼續探索合唱。」

圓夢計畫 玉山銀力挺

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山銀行長期支持優質文化活動，就是希望台灣這塊土地可以更美好。傳大藝術總經理周敦仁表示，這次玉山銀行也支持國家兩廳院圓夢計畫，邀請來自花蓮200多位小朋友，北上展開他們的國家音樂廳初體驗，「玉山銀行善盡企業的社會責任，非常難得。」

維也納少年合唱團音樂會將於10月10日起在新竹、屏東、台南、台中及台北舉行，其他曲目還包括約翰史特勞斯家族樂曲、百老匯音樂以及《青春嶺》、《月亮代表我的心》等華人歌曲。

(中國時報)