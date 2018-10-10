柏林愛樂四重奏 經典重現

2018年10月10日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

第二小提琴首席克里斯提安‧許塔德曼

中提琴首席阿米哈伊‧葛洛茲（傳大提供）

大提琴家迪特馬‧許瓦克

由柏林愛樂成員所組成的柏林愛樂四重奏，即將再度訪台，帶來弦樂四重奏經典作品包括海頓弦樂四重奏《日出》、舒伯特弦樂四重奏《羅莎蒙》以及德佛札克弦樂四重奏《美國》，這3首作品都是史上弦樂四重奏的經典之作，精采可期。

小提琴首席丹尼爾‧史塔布拉瓦表示，在弦樂四重奏的追求裡，「我們詮釋的不光只是樂譜裡的音符，還有身為音樂家對這些作曲家音樂的感受，希望可以跟更多樂迷分享。」

柏林愛樂四重奏由史塔布拉瓦領軍，他是柏林愛樂最資深的首席，自1986年起擔任樂團首席至今，歷經了卡拉揚、阿巴多、拉圖3位音樂總監，經驗豐富；其他3位則都是團內弦樂各聲部頂尖好手共組，除了本身具有細緻優雅的音色之外，默契自不待言，琴音經常讓人想起已經解散的維也納阿班貝爾格弦樂四重奏。

柏林愛樂四重奏今年訪台成員與去年稍有變動，除了中提琴改成柏林愛樂中提琴首席阿米哈伊‧葛洛茲之外，其他3位都和去年一樣。史塔布拉瓦1983年進入柏林愛樂，第二小提琴克里斯提安‧許塔德曼，1985年進入柏林愛樂，並自1987年起擔任第二小提琴首席。大提琴家迪特馬‧許瓦克則是1994年進入柏林愛樂至今。

柏林愛樂四重奏將於11月12日在台北國家音樂廳演出，詳情請洽主辦單位傳大藝術（02）2771-5676。

(中國時報)