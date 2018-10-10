風浪中開賽馮塔拿鐵人再稱霸

2018年10月10日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

「IRONMAN TAIWAN」國際鐵人賽職業男子組前3名噴香檳慶祝。（大會提供）（飲酒過量 有礙健康）

「IRONMAN TAIWAN」澎湖國際鐵人賽的路跑賽段風景絕美。（大會提供）

「2018富邦金控IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽」已在世界最美麗海島城市之一的澎湖圓滿落幕了，本屆賽事是IRONMAN Taiwan第三度移師澎湖舉辦，摘下2016年職業男子組冠軍的義大利選手馮塔拿再度封王！

「IRONMAN TAIWAN」超級鐵人賽一開始引進台灣是在南台灣墾丁登場，後來移師澎湖比賽，都是絕佳海天景色的美麗海灣出賽，今年的IRONMAN TAIWAN受到熱烈矚目，吸引39國近千名頂尖鐵人好手參加。

其中，國外選手多達將近700多名，占有將近7成的高比例，加上陪同而來的親友眷屬加油團，熱情滾滾的景象讓人彷彿置身國外，可惜開賽時海象不佳、風浪過大，難免美中不足。

由於考量選手安全第一，台灣鐵人公司與IRONMAN美國總部人員決定延後職業組開賽時間至上午6時30分、分齡組延後至7時，游泳賽段從原本3.8公里改成400公尺，所有游泳賽道都改在觀音亭彩虹橋灣內進行，以確保選手安全無虞。

經過讓人腎上腺素高漲的激烈競逐後，比賽成績出爐，國際鐵人賽事，職業男子組第一名來自義大利的馮塔拿（Daniel Fontana）、成績7小時47分35秒，第二名來自澳洲的哈維（Jarrod Harvey）、成績7小時50分29秒，第三名是澳洲選手波利里（Alexander Polizzi）、成績8小時01分21秒。

馮塔拿（Daniel Fontana）挾著2016年IRONMAN TAIWAN冠軍的氣勢，再奪下2018IRONMAN TAIWAN冠軍，賽後，他說：「這是個美麗的勝利榮銜，這也許會是我職業生涯最後一個吧！」

職業女子組成績，第一名加拿大胡絲（Sue Huse）、成績8小時25分03秒，第二名是紐西蘭布拉塞吉朵（Sonia Bracegirdle）、成績8小時31分59秒，第三名為德國葛洛曼（Katharina Grohmann）、成績8小時34分40秒。

(中國時報)