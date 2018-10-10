王金晴、李筱瑜 國內第一棒

「國內鐵人一姊」李筱瑜騎車競逐。（大會提供）

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中國時報
／綜合報導

國內男、女選手也在本屆「2018富邦金控IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項」賽事咬牙奮戰，拚出佳績，國內總成績排名第一的男選手「鐵人士官長」王金晴，拚出8小時43分48秒成績；「亞洲鐵人一姊」李筱瑜的成績是9小時24分21秒。

賽後李筱瑜感性表示：「我20年前的第一場鐵人三項賽就在澎湖，今年澎湖這場也是我的最後一場鐵人賽！」這是李筱瑜從職業組引退的宣言，讓在場觀眾紛紛表達不捨！

本屆比賽總共送出35個「IRONMAN世界錦標賽」的名額，因此各國鐵人們無不使出渾身解數，力拚名額而取得每年10月在夏威夷科納島（KONA）舉行的IRONMAN世界錦標賽門票。

富邦金控連續3年冠名贊助「IRONMAN TAIWAN」賽事，富邦贊助選手「亞洲鐵人一姊」李筱瑜以9小時24分21秒完賽、拿下國內女子總成績第一名。富邦金控是台灣最支持體育的企業之一，擁有最多教育部體育署頒發「運動企業認證」標章的企業。

富邦也是台灣唯一同時擁有SBL（富邦勇士隊）、職棒（富邦悍將隊）與成棒（富邦公牛隊）的企業。此外，富邦贊助多項大型國際賽事，如馬拉松、高爾夫、少棒賽等，具體實踐品牌精神「正向的力量」，廣受肯定。

同樣地，一向力挺運動比賽的台灣福斯商旅，這次也以實際行動表達對IRONMAN TAIWAN的支持，台灣福斯出動旗下受到歡迎的3款車種擔任大會指定用車，展現福斯共襄盛舉之情。

各國選手對本屆賽事評價頗高，除了能飽覽澎湖的碧海藍天，對於賽道安排及嚴格交管，還有澎湖人熱情回應，印象深刻。

(中國時報)

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