張晨光奉妻令禁當吃貨

2018年10月10日 04:12 中國時報 洪秀瑛 專訪

金鐘視帝張晨光日前62歲生日，陳美鳳及溫昇豪等舊識幫他慶生，老同學陳瓊美送他面膜讓他保養面子，氣氛溫馨歡樂。他身形削瘦，體重從85掉到82公斤，今年送給自己的生日禮是從大陸回台做健檢，報告出爐後，除了有脂肪肝，膽固醇指數也超標，健康亮警訊，被醫生和老婆下令忌口，他憂心忡忡說：「年紀愈來愈大，愈過心愈慌。」

他被醫生叮嚀要少油少鹽少甜，「以前聽人家說年老力衰，現在多少能體會這種心情，60歲之後難免擔心體力一天不如一天，主要是我愛吃甜食，我屬螞蟻的，管不住嘴，真是傷腦筋。」他自嘲「吃貨」，看到美食就禁不住誘惑，老婆常阻止，對他耳提面命：「你要對得起觀眾。」有時他討價還價，和老婆猜拳贏了才能吃。

他吃鳳梨酥只吃蛋黃，老婆就講他「你知道那顆蛋黃幾碗飯」？有時偷吃被老婆發現，他也賴皮不認。前陣子夫妻倆出國度假，老婆不准他吃甜點，他只好嚼口香糖，結果吃著吃著把假牙黏了下來，地陪幫他找了一間牙醫診所處理，3分鐘就黏好，花了1萬2000日幣（約3200元台幣），他苦笑：「1分鐘等於1000塊，但也得黏，不然什麼都不能吃。」

吃飯只吃6分飽

他誇老婆手藝好，做一大桌飯菜，他卻只能吃1碗飯，想吃第2碗，老婆便說「請自重」，他只好乖乖聽話，「有時我要綁鞋帶，彎個腰就覺得累、喘，我提醒自己不能再胖下去，現在吃飯只吃6分飽。」

(中國時報)