張晨光奉妻令禁當吃貨

張晨光（左起）日前回台健檢，老友陳瓊美和陳美鳳幫他慶生。

友善列印
中國時報
專訪

金鐘視帝張晨光日前62歲生日，陳美鳳及溫昇豪等舊識幫他慶生，老同學陳瓊美送他面膜讓他保養面子，氣氛溫馨歡樂。他身形削瘦，體重從85掉到82公斤，今年送給自己的生日禮是從大陸回台做健檢，報告出爐後，除了有脂肪肝，膽固醇指數也超標，健康亮警訊，被醫生和老婆下令忌口，他憂心忡忡說：「年紀愈來愈大，愈過心愈慌。」

他被醫生叮嚀要少油少鹽少甜，「以前聽人家說年老力衰，現在多少能體會這種心情，60歲之後難免擔心體力一天不如一天，主要是我愛吃甜食，我屬螞蟻的，管不住嘴，真是傷腦筋。」他自嘲「吃貨」，看到美食就禁不住誘惑，老婆常阻止，對他耳提面命：「你要對得起觀眾。」有時他討價還價，和老婆猜拳贏了才能吃。

他吃鳳梨酥只吃蛋黃，老婆就講他「你知道那顆蛋黃幾碗飯」？有時偷吃被老婆發現，他也賴皮不認。前陣子夫妻倆出國度假，老婆不准他吃甜點，他只好嚼口香糖，結果吃著吃著把假牙黏了下來，地陪幫他找了一間牙醫診所處理，3分鐘就黏好，花了1萬2000日幣（約3200元台幣），他苦笑：「1分鐘等於1000塊，但也得黏，不然什麼都不能吃。」

吃飯只吃6分飽

他誇老婆手藝好，做一大桌飯菜，他卻只能吃1碗飯，想吃第2碗，老婆便說「請自重」，他只好乖乖聽話，「有時我要綁鞋帶，彎個腰就覺得累、喘，我提醒自己不能再胖下去，現在吃飯只吃6分飽。」

(中國時報)

金南珠扮主播 半年減重7公斤 徐乃麟自曝6年沒加薪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。