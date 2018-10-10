許茹芸揭尪貼心 寫中文卡收服岳母

許茹芸（中）日前上電台節目，與主持人李明依（左）、蔣同慶暢談近況。

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中國時報
專訪
許茹芸發行新專輯《綻放的綻放的綻放》。（粘耿豪攝）

許茹芸發行新輯《綻放的綻放的綻放》，韓籍老公崔栽誠（Mr.Big）一起參與製作過程。兩人交往5個月就閃婚，如今婚姻將邁入5周年，定居在韓國首爾的她，幾乎每個月都會抽空回台看家人，她提到老公雖工作忙，有時無法陪她返台，但每年母親節，老公都會親手寫卡片給許媽媽，十分貼心。

許茹芸說：「他是寫中文繁體字，寫得很棒，我們跟家人平時也會視訊，感情很好，我爸媽都非常喜歡他，很放心。」她提到2人因過去的感情經歷，更清楚知道自己想要的感情方向，剛好在對的時間、對的狀態下，知道彼此是攜手走一生的人，「我們一切就順其自然的Tempo ，沒有什麼一時天雷勾動地火。」而外界對他們的異國婚姻十分好奇？她笑說：「為什麼會好奇，不就是韓國人而已。」

她的姊妹淘包括楊采妮、梁詠琪等人，婚後都升格成母親，大家也很關注她的生子進度，今年44歲的她，表示很喜歡小孩，但不一定要自己生，「這塊我們沒這麼傳統，順著我們的步調，不是必要但也沒有要避免，順其自然。」

過年兩家一同出遊

明年春天她將在台灣開唱，她在上海舉辦巡迴首場時，心情很緊張，家人也沒到場，「希望在台灣唱時，比較熟悉、輕鬆，可以邀請公公、小姑來看，他們也很愛台灣、喜歡旅行，比我還會坐公車、捷運。」

她婚後每年過年總會約娘家、韓國家人一起出國旅遊、歡慶年節，曾赴日本九州福岡、日田市遊玩，行程皆由她與老公一起安排，並擔任2家人的翻譯，她笑說：「有一點累，但很好玩，大家一起難得見面。」儼然幸福人妻的最佳代言人。

(中國時報)

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