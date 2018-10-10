發哥送飛吻「好喜歡台灣」

發哥昨邊跑邊和人群打招呼。（粘耿豪攝）

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中國時報
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發哥親切面對台灣粉絲和媒體。（羅永銘攝）

港星周潤發（發哥）為電影《無雙》來台會粉絲，9日離台前仍堅持晨跑習慣，更大方邀媒體一起運動，前晚貼心先請工作人員發「跟車須知」，昨清早準時於6點30分前現身，一行車隊浩浩蕩蕩上陽明山，他2度選在二子坪開跑，最後不但大方和每個影迷、記者自拍，還放送飛吻，並再次強調：「好喜歡台灣！」

昨陽明山上陰雨綿綿起濃霧，發哥絲毫不減興致：「很喜歡，舒服涼快。」昨還挑戰更難的陡坡路線，他笑說：「每天跑就不會累了！」更打趣：「要一路跑去機場。」沿途見媒體和粉絲跟在後面陪跑，他忍不住回頭關心：「有沒有30人？」見許多人逐漸面露疲倦，不忘隨時關注大家安全，還提醒要重心往後，建議下山後做腳底按摩，不過他也吐槽：「你們都沒有運動喔？」

自嘲要減肥

發哥承諾與現場每個人合照，因此二子坪出現媒體、粉絲和山友整齊列隊等待的奇景，有影迷關心：「你要吃飽一點。」他回：「我已經很胖了，80公斤啊，黃斌還叫我減肥。」 發哥和在《賭神》內飾演烏鴉、目前退居幕後的製片黃斌相識多年，黃斌此行也現身在跑步團隊中，卻沒找發嫂一起來？發哥表示：「辦公啊！」

結束晨跑上車前，發哥大方放送飛吻，他示意將回飯店吃午餐，更貼心關心陪跑的記者是否也餓了，還開玩笑說：「一起來？」他用餐後就前往機場，結束4天訪台「跑透透」行程。《無雙》全台熱映中。

(中國時報)

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