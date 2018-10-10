鄭人碩接髮撞臉張東健

鄭人碩長髮造型被劇組同仁形容是韓國「歐巴」來了。

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中國時報
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鄭人碩背上的刺青圖跟劇情有極大關聯。
張東健

由李鼎執導，鄭人碩、楊鎮、吳震亞等人主演的真人實事電影《憨嘉》，當中男主角鄭人碩演出20歲入監的菜鳥到40歲的更生人，在造型方面吃足苦頭，他為電影畫上全背刺青，費時8小時，期間除了上廁所能移動，連吃飯都靠劇組餵食，為保留刺青全貌7天無法洗澡。

鄭人碩當時留平頭，為降齡演20歲年輕混混，耗費2個小時接長髮，整頭都是造型師1根1根接上去的，劇組人員形容當時完妝的他根本是「偶像實力兩相宜」，覺得上戲前看起來瀟灑如張東健，開拍後在片中奔跑的模樣則像動力火車。

穿高磅數白T遮瑕

在接髮的2個鐘頭內，鄭人碩透過跟同片演員李亦捷打屁消磨時間，「我們明明師出同門，認識這麼久卻是第一次合作。」同時也會跟李鼎聊天，「因為我跟導演不熟，透過聊天讓他知道怎麼『使用』我。」

除了在頭頂下功夫，劇組為爆汗體質的鄭人碩跟身材3XL的吳震亞訂做白色素T，因鄭容易流汗且胸膛厚實，原本的白T總會服貼導致激凸，背上因汗水而糊掉的刺青也會曝光，於是改訂製高磅數的白T。

鄭人碩回憶拍片過程，他認為雖然做造型很辛苦，但最累的是要達到李鼎要求的畫面美學，「拍這部片超多裸身、脫衣服的畫面，還要從海中走上岸，傳達一種若隱若現的美感。」電影《憨嘉》11月9日在台上映。

(中國時報)

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