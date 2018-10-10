周予天周興哲 戴CALVIN KLEIN帥爆

2018年10月10日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

CALVIN KLEIN Strong 騎士系列皮革戒指，2600元。（CALVIN KLEIN提供）

周予天（左）、周興哲兄弟佩戴CALVIN KLEIN腕表同框，各自展現不同時尚品味，帥氣破表。（服裝／CALVIN KLEIN，攝影／JOJ PHOTO）

1.CALVIN KLEIN City Gent都會系列腕表，8900元。（CALVIN KLEIN提供）

2.CALVIN KLEIN City Gent都會系列玫瑰金腕表，8900元。（CALVIN KLEIN提供）

3.CALVIN KLEIN Posh潮流系列腕表，7400元。（CALVIN KLEIN提供）

4.CALVIN KLEIN Posh潮流系列計時碼表，1萬1200元。（CALVIN KLEIN提供）

台灣創作小天王周興哲的「22 PLUS」演唱會目前正在亞洲各地登場，接連4場邀請哥哥周予天「合體」登台，兄弟倆高顏值讓人眼睛一亮，周興哲笑說：「其實小時候我們常吵架，鬥嘴是家常便飯。」

周予天 哥哥架勢十足

周興哲只比周予天小1歲多，兄弟倆在美國就讀同一所中學，周予天會擺出哥哥的架勢，說好聽一點是關照，其實是處處掣肘管束，周興哲說：「後來哥哥畢業了，擺脫了哥哥和他的一幫好友，我才真正覺得自在，有重獲自由的感覺。」周予天笑著承認小時候的確會欺侮弟弟，每回兄弟打架，最終總會在「弟弟大哭」、「哥哥被處罰」、然後「兄弟一起哭著和好」的戲碼中落幕。

周予天最欣賞周興哲的勇敢，從小就有天不怕地不怕的勇氣，印象最深刻是住在美國外婆家時，周興哲慫恿他一起出門到速食店買奶昔，兩個小奶娃手牽手出門探險，害大人差一點要報警，「當年他才只有3歲。」周興哲則欣賞哥哥活潑外向和好人緣，輕易就能交到好朋友，衣著打扮很潮又時髦，「但他太愛漂亮了，我們倆的穿著裝扮很不一樣，從小衣服就不能交換穿。」

周興哲 擅長創作EDM

兄弟倆的個性、時尚品味和喜好南轅北轍，就連音樂創作的風格也大不相同，周予天偏愛饒舌、嘻哈，周興哲則以EDM電子舞曲、抒情搖滾為主，但也更能激發創作靈感，兩年前兄弟倆攜手合作為湖南衛視大戲《奇妙的時光之旅》創作主題《我以為》，就是成功的例子。

這次高顏值的周氏兄弟檔攜手拍攝本報的CALVIN KLEIN時尚腕表專題，兩人穿CALVIN KLEIN創意總監Raf Simons操刀的男裝和腕表，風格簡約、青春洋溢，在鏡頭前展現不同的時尚魅力，兄弟同框，帥氣破表。

(中國時報)