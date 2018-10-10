PRIUS c crossover極致安全超低油耗

2018年10月10日 04:12 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA在歐洲發表全新Camry 2.5 Hybrid車型。（TOYOTA提供）

油價漲漲跌跌，車主心情往往跟著起伏波動，Hybrid動力科技帶來的超低油耗表現，吸引不少著重性價比及節能駕馭樂趣的消費者。國內車市以TOYOTA總代理和泰汽車引進的相關車款最多，業者昨天發表全新車款PRIUS c crossover，而第八代旗艦房車Camry 2.5 Hybrid也將在下月上市。

和泰汽車表示，TOYOTA Hybrid油電車款目前約占全年銷量的1成，自2005年引進至今，已累計賣出近5萬台，以PRIUS c為例，去年賣出1800台，其所屬2BOX-L級距亦是近年車市仍保有成長的區塊，年銷約1萬台，隨著PRIUS c crossover的上市，和泰汽車定下PRIUS c系列2400台的年銷目標。

TOYOTA PRIUS c crossover是繼現有PRIUS、PRIUS c、PRIUS α、PRIUS PHV等車型後所追加的新車型。除了搭載專屬加高懸吊系統，使車身距地高較PRIUS c增加20mm，搭配車頂飾條使得車高較PRIUS c增加45mm，除能藉此讓車型更具跨界氣息之外，還擁有26.5km／L的超低油耗，提供消費者更好的選擇。

目前正在法國舉辦的巴黎車展，TOYOTA順勢發表一系列Hybrid車款，而相隔14年未在歐洲上市的旗艦房車Camry也將以全新車型重返市場，此車採用新的TNGA-K平台搭配Hybrid混合動力科技。國內車市亦傳出Camry將在11月推出進口車款，將同時供應2.5汽油及2.5 Hybrid兩個車款。

(中國時報)