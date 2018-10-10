大電視戰火 下月開打

奇美品牌總經理余泯樂分享今年4K電視的市場狀況，預計品牌今年仍會維持約17%的市占率。（奇美提供）

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中國時報
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奇美今年推出旗艦機型U系列的全新86吋規格新電視，預計11月上市，價格未定。（奇美提供）
Sony OLED電視A9F、75吋Z9F液晶電視將於11月中在台上市，14萬9900元起。（Sony提供）
Sony OLED電視A9F，延續BRAVIA電視簡約的設計，以講究的工藝打造圓弧邊框及菱格纖維材質板覆蓋，14萬9900元起。（Sony提供）

隨著電視畫質愈來愈高規格，消費者購買電視的尺寸也愈來愈大，奇美繼去年推出國產首款98吋4K大電視後，今年再推86吋新機，更是首款搭載Android最高規格影音平台8.0的國產品牌，可透過遙控進行語音搜尋，為使用者帶來更多元的體驗；Sony則在下半年推出全新「MASTER系列」，包含Sony 4K HDR OLED電視A9F及液晶電視Z9F系列，打造更頂尖的影音享受。

奇美推86吋搶市占

奇美家電總經理余泯樂表示，雖然目前台灣仍是以50吋到65吋的4K電視為大宗，但此次是希望滿足消費者各種尺寸的需求，因此增加旗艦機型U系列86吋新品。余泯樂進一步分析，55吋電視明顯在成長，主因是隨著技術升級，畫面也變得愈來愈精緻，就算在小空間看大電視也不覺得有壓力，因此奇美今年推出更多4K大電視新品，預計今年將賣出16萬台電視，當中4K將占6成。

Sony主打校正模式

Sony本月也推出BRAVIA電視最高影像品質、55吋以上的4K HDR及OLED「MASTER系列」，採用上新一代超極真影像處理器X1旗艦版，比上一代提升約2倍功效，色彩、深度都能呈現更佳對比，帶來更真實且豐富細節的影像，更獨家與Netflix推出「Netflix校正模式（Netflix Calibrated Mode）」，簡單優化平台上的影片，更貼近創作者原始概念的影院級畫質，另外也搭載Android 8.0 Oreo版本，A9F還具備最新的平面聲場技術進階版Acoustic Surface Audio+，讓影音體驗更完整。

(中國時報)

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