超商雙十集點 萬元家飾2.9折換購

2018年10月10日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

7-11集點Componibili Storage雙層收納櫃，以模組概念打造，可直接向上堆疊擺設，市價4040元，集滿6點加1499元可兌換一款，限量500個，約3.7折。（7-11提供）

7-11集點Bourgie Lamp經典透明落地燈，市價1萬3640元，集滿6點加3999元可兌換一款，限量300個，約2.9折。（7-11提供）

超商集點商品朝向實用、療癒派邁進，也造成波波搶購熱潮。全家便利商店繼9月推出「休眠動物園」的療癒扭蛋後，10月再加碼新推寵物搖滾生活用品，400點起加價換購；7-11鎖定精品系列，合作獲得設計大獎的義大利Kartell家具，上萬元的落地燈加價不到4000元就可換購。

全球超夯的「PETS ROCK」寵物搖滾系列，源自英國倫敦，以寵物加上名人形象，做為獨特的創作風格。今（10日）起，全家首波推出地墊、手提袋、抱枕與安全帽；10月21日起再推出毛毯、飲料袋、後背包、行李箱，400點+269元，或2000點+99元即可換購。

近期走實用精品風的7-11，將於明（11日）起首度推出「義大利精品Kartell經典家具系列」集點，Kartell獲得超過百項國際設計大獎，擅長採用創新塑料科技，將優雅與細緻融入透明現代感的產品中。本次換購商品包括經典透明椅、落地燈、小桌燈，及雙層收納櫃，皆為義大利原裝進口，集滿6點加價1499元～3999元即可兌換，上萬元的落地燈僅不到3折。

(中國時報)