超商雙十集點 萬元家飾2.9折換購

寵物搖滾當道，全球超夯的「PETS ROCK」商品，源自於英國倫敦。今（10日）起全家集點換購首波推出地墊、手提袋、抱枕與安全帽，10月21日起第二波推出毛毯、飲料袋、後背包、行李箱。（全家提供）

友善列印
中國時報
報導
7-11集點Componibili Storage雙層收納櫃，以模組概念打造，可直接向上堆疊擺設，市價4040元，集滿6點加1499元可兌換一款，限量500個，約3.7折。（7-11提供）
7-11集點Bourgie Lamp經典透明落地燈，市價1萬3640元，集滿6點加3999元可兌換一款，限量300個，約2.9折。（7-11提供）

超商集點商品朝向實用、療癒派邁進，也造成波波搶購熱潮。全家便利商店繼9月推出「休眠動物園」的療癒扭蛋後，10月再加碼新推寵物搖滾生活用品，400點起加價換購；7-11鎖定精品系列，合作獲得設計大獎的義大利Kartell家具，上萬元的落地燈加價不到4000元就可換購。

全球超夯的「PETS ROCK」寵物搖滾系列，源自英國倫敦，以寵物加上名人形象，做為獨特的創作風格。今（10日）起，全家首波推出地墊、手提袋、抱枕與安全帽；10月21日起再推出毛毯、飲料袋、後背包、行李箱，400點+269元，或2000點+99元即可換購。

近期走實用精品風的7-11，將於明（11日）起首度推出「義大利精品Kartell經典家具系列」集點，Kartell獲得超過百項國際設計大獎，擅長採用創新塑料科技，將優雅與細緻融入透明現代感的產品中。本次換購商品包括經典透明椅、落地燈、小桌燈，及雙層收納櫃，皆為義大利原裝進口，集滿6點加價1499元～3999元即可兌換，上萬元的落地燈僅不到3折。

(中國時報)

大電視戰火 下月開打 Blumarine秋冬女人帶刺的優雅

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。