2018年10月10日 04:11 中國時報 周末／原作、笑臉貓／改編

第一百零九章 喪（上）

只一夜工夫，雕欄玉砌的暖閣就燒成了一片廢墟，些許黑氣從斷瓦殘垣中升出，又很快被水潑滅。

昨日還張燈結綵的長春宮，今日哀聲一片。

「走開！」皇后死死抱住懷中襁褓，瘋狂地用枕頭、被褥砸向太醫、宮女等人，「不許過來，七阿哥很好，他很好！」

弘曆剛要走過去，就被張院判攔了下來：「皇上，皇后傷心過度，失了神智，萬不可靠近！」

一把推開張院判，弘曆快步走到皇后面前，道：「皇后，永琮已經沒了，你先放開他，讓太醫給你看看傷，好不好？」

皇后如同一頭受驚的母獸，緊緊抱住襁褓，縮在牆角裡，警惕地盯著他，身上的燒傷經過一夜，越發顯得淒慘猙獰，創口處不斷有鮮血往外溢。

這樣下去不是辦法，弘曆一咬牙，忽然幾步上去，用力抱住皇后，然後厲聲道：「把阿哥帶走！」

「不！」懷中襁褓被幾個宮人奪走，雙手雙腳又被弘曆給鉗制著，皇后動彈不得，只能撕心裂肺地喊道，「把永琮還給我，還給我！」

宮人在弘曆的示意之下，將襁褓抱出長春宮，目送他們離去，皇后眼底一片絕望，忽轉頭朝弘曆吼道：「是你，是你奪走了永琮，你為什麼要奪走我的兒子？」

弘曆心中悲痛至極，卻還要安慰她：「因為他死了，皇后，永琮已經死了！你振作一點，不要如此失態，更別忘了你自己是誰！」

皇后盯著他，一字字道：「我是誰？皇上，您說我是誰？」

弘曆認真地：「你是朕的妻子，是母儀天下的大清皇后！」

「是啊，我是大清皇后！自冊封之日起，我侍奉太后，敬重皇上，善待妃嬪，治事小心，怕行差踏錯，被世人指責，怕不夠賢德，遭皇上厭棄！不妒、不怨、不恨，我幫皇上護著妃嬪，甚至把她們的孩子當成自己的，可我得到了什麼？除夕之夜，闔家團圓，上天卻要我在這一天失去永琮！他是我用自己的性命換來的，世上最珍貴的人啊！」皇后笑了一聲，佈滿傷痕的手死死握住弘曆的手臂，淒涼地質問，「皇上，您告訴我，富察容音從未做過一件壞事，為什麼落得如此下場，上天為什麼要這樣殘忍，為什麼，為什麼啊？」

弘曆反握住皇后冰冷的手指，眼底隱隱一線淚光，聲音沙啞道：「皇后，你累了。」

「不，我不累。」皇后忽然推開他的手，「我要去找永琮，我要去找他。」

弘曆再次伸手去攔，卻見皇后目光一厲，抓起弘曆的手臂，狠狠一咬，牙齒深深扎進弘曆的肉裡，鮮血立刻在她嘴裡瀰漫開來。

她向來溫柔賢慧，眾人從未見過她如此瘋狂的模樣，頓時嚇呆了，唯弘曆短暫皺眉之後，大喝一聲：「皇后累了，需要休息，你們還在做什麼，還不快過來服侍皇后歇下？」

眾人這才回過神來，七手八腳地過來幫忙，但在皇后的瘋狂掙扎下，竟個個帶傷，不是臉被抓破了，就是被咬傷，又因為對方是皇后，不敢太過冒犯，於是投鼠忌器之下，最後竟無一人能靠近她。

「我不要當皇后了。」皇后搖搖晃晃地站起身，身上到處都是血─她自己的血，與旁人的血，嘴中喃喃道，「我就做富察容音，我就做永琮的母親，我什麼都不要，什麼都不要了！把永琮還給我，把他還給我！」

弘曆握著受傷的胳膊，痛苦得閉了閉眼睛，咬牙道：「取繩索來！」

明玉震驚看他：「皇上？」

「叫你們拿繩索來！」弘曆厲聲。

「是，是！」太監們連滾帶爬，很快就取了一條繩索來，弘曆深呼吸幾下，在眾人驚訝的叫聲中，撲上前去，用手中繩索將皇后捆了起來。 （待續）

(中國時報)