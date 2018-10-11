旺旺中時 新北市長最新民調！侯友宜贏蘇貞昌16.6％

2018年10月11日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

新北市長選情調查

新北市長參選人各家民調

藍綠對新北市長一役均有輸不得的壓力，根據《旺旺中時》最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜以49.4％持續穩定領先民進黨參選人蘇貞昌16.6％；交叉分析顯示，在青年選票上，侯、蘇兩人戰得難分難解，青壯選票將成為新北市決勝的關鍵。

《旺旺中時》最新民調顯示，侯友宜以49.4％支持度領先蘇貞昌的32.8％；看好度，侯友宜亦以53.8％大幅領先蘇貞昌的25.8％。

侯友宜持續穩定領先蘇

近期相關機構民調都顯示相同趨勢，《聯合報》在9月19日公布新北市民調，侯、蘇各是48％、24％。TVBS於9月17公布的民調是侯48％、蘇32％，同一天，《蘋果日報》民調為侯40.2％、蘇29.4％。《自由時報》在9月9日公布民調是侯39.8％、蘇30.8％，顯示雙方差距至少在10％以上，自國民黨、民進黨確定新北市長參選人以來，侯友宜穩定領先蘇貞昌。

青壯選票 藍綠勢均力敵

從年齡交叉分析來看，本報民調顯示，40至69歲之間侯友宜都壓倒性領先，70歲以上，侯34.6％、蘇31.4％，兩人差距不大；值得注意的是，在20至39歲的青壯年，兩人勢均力敵。在20至29歲間，侯蘇都是42.5％，30至39歲間蘇以43.6％微幅贏過侯2個百分點，青壯世代或將成為這場選舉關鍵。

民調也顯示，藍綠軍在新北市均已各自歸隊，侯友宜身為藍軍2018大選領頭羊，已獲得藍營88.8％支持；而蘇貞昌既是老縣長，又是黨內大老，綠營已有79.1％相挺；中間選民則較傾向侯，侯以40.5％領先蘇的16％。

值得關注的是在10個議員選區的選票分布，侯友宜有9個選區領先蘇貞昌，3選區三重、蘆洲，蘇貞昌只以43.3％微幅領先侯的42.7％，蘇在此傳統綠營票倉裡，亦未出現明顯優勢。在新北市關鍵「搖擺區」板橋，侯則以50.2％大幅領先蘇的28.9％。

此外，2016年總統大選沒去投票的人，有58.4％表示投給侯友宜，2014年九合一大選沒投票的人，也有42％要投侯，可見侯人氣之高，足令過去對政治失望的藍軍，或是中間選民也願意支持他。

這次民調是《旺旺中時》委託艾普羅民調公司在10月6、7日執行，有效樣本為1077人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中國時報)