蔡拋四個不會 籲北京勿成衝突來源！國台辦批配合西方反華勢力

2018年10月11日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 陳君碩 ／台北北京報導 ／台北北京報導

蔡英文總統昨在國慶演說中指出，中國單方面以文攻武嚇和外交打壓，已嚴重挑戰台海和平穩定現狀，她呼籲北京當局不要成為衝突來源，並首度提出「四個不會」，做為總統，她保證「不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓；不因一時激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境；我也不會背離民意，犧牲台灣的主權。」大陸國台辦發言人馬曉光措辭強烈，指稱其中充斥兩國論分裂謬論和針對大陸的對抗思維，暴露出配合西方反華勢力遏制大陸的險惡用心。

馬曉光批 挾洋自重升高對立

馬曉光表示，如此充滿敵意的挑釁言論，進一步證明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，只會進一步惡化兩岸關係，將台灣帶向更加危險的境地。馬曉光強調，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國一部分的法理事實，是任何人、任何勢力都改變不了的。任何挾洋自重、升高對立、妄圖破壞兩岸關係，改變台灣地位的分裂圖謀和行徑，只能自取其辱，絕不可能得逞。

國慶演說 小英強硬談兩岸關係

蔡英文發表談話時，表情嚴肅，口吻強硬更勝於前兩年。她說，新的國際局勢正在考驗著每一個國家，「當然也考驗著我們」。她指中國試圖挑戰區域現狀的作為，已引起國際社會高度關注；台灣位處西太平洋第一線，自然承受巨大的壓力，「這段時間以來，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀」。

面對打壓，蔡英文坦言，有些人希望政府採取更具對抗性的立場，但另有一些人認為，我們應該要退讓妥協。但是她認為，越是劇烈的變局，台灣就越要維持穩定，以沉著化解壓力，冷靜地尋找生存的利基。

呼應彭斯 譴責陸打壓台灣外交

蔡英文強調其一貫的堅持，就是維護2300萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平與區域穩定，「這是全體台灣人民最大的公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該要堅持捍衛到底！」

當全世界都在因應中國勢力擴張的同時，「我所領導的政府要讓世界看見台灣的強韌」。她並提到美國副總統彭斯，近日也公開譴責中國打壓台灣外交，並且肯定台灣的民主制度。

她再一次呼籲北京當局，一個負責任的大國，應在區域及全球扮演良性角色，而非衝突的來源。至於捍衛台灣的最佳方案，蔡英文說，「就是要讓台灣在世界上變得不可或缺，也不可取代」。同時，她重申，「國防預算每年都會穩定成長，我們精實的部隊和戰備，絕對有能力捍衛中華民國台灣的主權！」

蔡英文說，在變局中，我們絕對不能錯估情勢，激化衝突或是妥協屈從，都只會治絲益棼。我們的因應之道，就是「求穩、應變、進步」，這條路雖然充滿挑戰，但卻是現階段台灣必須穩健前行之路。

(中國時報)