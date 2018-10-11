強調用盡一切方式防範！蔡嚴打假消息 有證據辦到底

蔡英文總統昨在國慶演說時，強調將用盡一切方式嚴打假消息；圖為農委會臉書網站澄清香蕉假新聞。（摘自農委會臉書官網）

友善列印
中國時報
／台北報導
綠委打假提案

蔡英文總統昨天在國慶演說時，強調將用盡一切方式防範「其他國家」以製造散布假消息等方式滲透和製造亂象，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，將加強跨國合作，未來更要建立查核和通報機制共同來因應。

政府直接管制 民眾難信服
國安層級打假 製造白色恐怖

建立查報機制 強化國安

蔡政府頻打假新聞、假消息議題，並擬祭出《國安法》嚴懲，已引發各界批評妨害言論和新聞自由，但昨天蔡總統在國慶大典中大剌剌的做此宣示外，引人關注的，之前藍營質疑只要是不利政府的言論，就會被說是假新聞，而蔡英文總統昨天在國慶演說中，則改口說要嚴辦「假消息」，不再提「假新聞」。

蔡英文說，當前國家安全所面臨的挑戰，已經不僅僅是傳統國防軍事安全；外交施壓、社會滲透，甚至經濟安全，都是可能造成威脅的手段，因此，當務之急，就是建構整體戰略，啟動國家安全強化的工程。

系統性散播 將跨國合作

她強調，將阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。台灣的多元民主，是我們堅決守護的價值，「但是如果有其他國家，利用台灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視。」

她舉例，無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。

此外，針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，蔡英文也宣示會加強跨國合作，不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。

李俊俋：盤整相關法案

對蔡總統嚴打假消息談話，民進黨團幹事長李俊俋表示，行政院如果要修法懲處假新聞、假消息，只要法案送來立法院，會與其他委員提出的相關法案一同做盤整。

李俊俋說，民進黨內目前就有葉宜津提出的《國家安全法》修正以及邱志偉提出的《社會秩序維護法》修正兩案，針對假新聞施以懲處。

(中國時報)

政府直接管制 民眾難信服
國安層級打假 製造白色恐怖
蔡拋四個不會 籲北京勿成衝突來… 政府直接管制 民眾難信服

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。