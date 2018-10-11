強調用盡一切方式防範！蔡嚴打假消息 有證據辦到底

2018年10月11日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

綠委打假提案

蔡英文總統昨天在國慶演說時，強調將用盡一切方式防範「其他國家」以製造散布假消息等方式滲透和製造亂象，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，將加強跨國合作，未來更要建立查核和通報機制共同來因應。

建立查報機制 強化國安

蔡政府頻打假新聞、假消息議題，並擬祭出《國安法》嚴懲，已引發各界批評妨害言論和新聞自由，但昨天蔡總統在國慶大典中大剌剌的做此宣示外，引人關注的，之前藍營質疑只要是不利政府的言論，就會被說是假新聞，而蔡英文總統昨天在國慶演說中，則改口說要嚴辦「假消息」，不再提「假新聞」。

蔡英文說，當前國家安全所面臨的挑戰，已經不僅僅是傳統國防軍事安全；外交施壓、社會滲透，甚至經濟安全，都是可能造成威脅的手段，因此，當務之急，就是建構整體戰略，啟動國家安全強化的工程。

系統性散播 將跨國合作

她強調，將阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。台灣的多元民主，是我們堅決守護的價值，「但是如果有其他國家，利用台灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視。」

她舉例，無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。

此外，針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，蔡英文也宣示會加強跨國合作，不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。

李俊俋：盤整相關法案

對蔡總統嚴打假消息談話，民進黨團幹事長李俊俋表示，行政院如果要修法懲處假新聞、假消息，只要法案送來立法院，會與其他委員提出的相關法案一同做盤整。

李俊俋說，民進黨內目前就有葉宜津提出的《國家安全法》修正以及邱志偉提出的《社會秩序維護法》修正兩案，針對假新聞施以懲處。

(中國時報)