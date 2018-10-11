政府直接管制 民眾難信服

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統國慶演說提到嚴懲假消息，中正大學傳播系教授胡元輝認為，蔡英文的意思主要是針對來自境外、炒作新聞的假消息，但處理境外假消息，民主國家多很謹慎，在處理上，仍須由國安單位與資安單位先深入調查，掌握具體實際狀態及案例後，對國人說明。

對於來自境外或境內的假消息，胡元輝說，應有不同的處理方式。但是民主國家對假消息，須有具體證據並透過民主法治程序證明，否則直接管制，難以獲得國人支持。

他解釋，因應境外假消息，涉及高科技攻防，一般民眾不會清楚真正的狀態，所以如果國安單位跟資安單位無法好好向國人說明，國人既不了解，對政府採取措施的必要性會感懷疑，不信賴政府的做法。

胡元輝舉例，有些歐洲國家政府會透過公共媒體新聞業，或鼓勵優質的新聞業，讓良幣驅逐劣幣，使真實訊息壓抑掉假消息。此外，由於擔心俄國會對歐洲國家境外宣傳發動不民主攻勢，因此歐盟會透過建置網站，持續向國人宣傳教育，說明如何理解假新聞。

如是對付境內假消息，胡元輝認為，民主社會的第一優先是鼓勵社群媒體網路平台自律，再加上媒體專業精神守護，而非直接政府立法介入。如果境內有心人士所釋放的消息，背後有境外勢力支持的話，政府有義務調查並提出證據。就像2016年美國總統選舉，川普陣營被控獲得俄國支持，如今還在調查中，民主國家要有具體證據並透過民主法治程序才能證明，否則直接管制難以獲得國人支持。

(中國時報)

強調用盡一切方式防範！蔡嚴打假… 國安層級打假 製造白色恐怖

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